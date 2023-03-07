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國台圖韌性台灣論壇 學者：政府要能快速組織避難所

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國家地震工程研究中心主任周中哲分享國家地震工程研究中心協助建築物耐震設計規範、耐震技術國際合作實驗。圖／國台圖提供
國家地震工程研究中心主任周中哲分享國家地震工程研究中心協助建築物耐震設計規範、耐震技術國際合作實驗。圖／國台圖提供

土耳其大地震震驚全球，位處歐亞板塊及菲律賓海板塊邊界的台灣，也隨時與風險共存，國立台灣圖書館昨辦理「韌性‧台灣」論壇，盼民眾一同關心防災。學長提醒，民眾平時也要有所準備，而政府則是要在發生重大急難時，快速組織避難場所。

國台圖館長曹翠英表示，希望藉這次論壇讓民眾了解如何透過自助互助，做好事前預防、災害中應變以及災後復原，特別是台灣曾經歷九二一大地震的驚險時刻，在韌性社會中具備防護能力格外重要。

「我們如何在失序中找回秩序」專題座談中，國家地震工程研究中心主任周中哲分享國家地震工程研究中心協助建築物耐震設計規範、耐震技術國際合作實驗，並完成震後快速、自動提出結構安全評估報告，加快震後復原速度的「台灣結構防災監測平台」等經驗。

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元表示，每次災害影響都不同，因此無法完全倚靠先前經驗預防，在大規模災害發生之時，提醒民眾至少要於家中儲備三天充足的糧食，不能僅倚靠政府救助，民眾也需培養自救甚至是互助能力。

馬士元指出，發生重大急難時，可快速有效組織避難場所，亦是當前政府應做的前瞻性議題。他也鼓勵，民眾參與防災士教育訓練課程，與了解防災資訊與知識，在未來面對未知的大規模災害時，能將損害降到最低。

國家災害防救科技中心組長李香潔介紹，災害風險可能會因年齡、性別、文化習慣等因素而有變動，人們並不是被動的受災戶，也有自我學習能力，因此學習防災知識來提升韌性非常重要，中心也出版家庭地震防災互動書以及居家身障者防災手冊，讓民眾了解不同空間的臨震行為。

農委會林業試驗所森林保護組研究員葛兆年則分享，與國台圖共同推動韌性都市林示範區的經驗，韌性都市綠資源的管理與實踐，期盼打破過去零星配置的行道樹，以生態角度重新規劃，進而讓都市綠資源與地景、防災整合。

國家災害防救科技中心也出版家庭地震防災互動書以及居家身障者防災手冊，讓民眾了解不同空間的臨震行為。圖／國台圖提供
國家災害防救科技中心也出版家庭地震防災互動書以及居家身障者防災手冊，讓民眾了解不同空間的臨震行為。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館辦理「韌性‧台灣」論壇，盼民眾一同關心防災。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館辦理「韌性‧台灣」論壇，盼民眾一同關心防災。圖／國台圖提供
銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元提醒，民眾平時也要有所準備，而政府則是要在發生重大急難時，快速組織避難場所。圖／國台圖提供
銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元提醒，民眾平時也要有所準備，而政府則是要在發生重大急難時，快速組織避難場所。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館辦理「韌性‧台灣」論壇，盼民眾一同關心防災。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館辦理「韌性‧台灣」論壇，盼民眾一同關心防災。圖／國台圖提供

地震 板塊 國立台灣圖書館

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