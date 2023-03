影／推「都更5箭」 蔣萬安：加速台北都更及危老重建

台北市長蔣萬安今天上午召開「都更5箭台北無限TAIPEI ON THE WAY」記者會,親自宣布都更5箭行動自即日起正式啟動,市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施,將台北打造成一座安居城市。

台北市長蔣萬安表示,首先「降門檻」,市府於112年3月3日公告實施「公辦都更7599專案計畫」,受理意願門檻自90%降至75%,並引進民間專業技術團隊,以「早進場、幫試算、助選屋」三大創新服務,協助民眾參與公辦都更。第二「法放寬」,除了公辦都更,市府同時積極檢討各項法令協助民間加速辦理都市更新,包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」等法令鬆綁,使得民間辦理重建能更有彈性。第三「速通關」,為加速審議程序,市府推出「都市更新 150 專案」,審議時程 150 日,另外「權變小組提前進場」及「都市設計審議 130快速通關專案」等方案,藉由提前審查及分流審查制度縮短行政時程,讓民眾立即有感。第四「排障礙」,目前台北推動危老案件是六都之冠,未來市府將以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向,持續加速危老重建案件進程,預計可縮短審查時間約 6個月。第五「加碼辦」,因應超高齡社會來臨,老舊公寓加裝電梯需求大增,未來將提高補助金額至 300 萬元(總工程經費 60%)、補助一樓空間美化費用,加速推動老舊公寓增設電梯。