舒緩新北永和機車考照練習需求 綠寶石公園新設練習場即起開放

機車是不少人的重要通勤工具，尤其在地狹人稠的新北雙和地區更是如此，在地居民反應目前設置的永和機車考照練習場已不敷使用。新北高灘處表示，已於新店溪畔綠寶石公園新設機車練習場，並即起開放，提供民眾安全、便利並符合路考標準的機車練習場地。

高灘處說明，新北河濱目前共有9處機車考照練習場，包含板橋光復、板橋浮洲、新莊西盛、三重龍門、樹林山佳、二重疏洪道（微風運河旁）、永和福和、三鶯，以及最新開放的永和綠寶石機車練習場等。

高灘處指出，綠寶石機車考照練習場是比照台北區監理所板橋監理站機車考驗場規格設計，以提供最真實的考照體驗，場內畫設機車考照8大關卡，包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道、交岔路口、兩段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道。

高灘處張修銘處長表示，考量民眾使用需求，綠寶石機車考照練習場不但設有照明設施供民眾夜間使用，也設有座椅區可供陪同親友休息；同時為了準騎士們的安全，場地圍欄也設有輪胎以防不慎衝撞。

張修銘提醒，前往練習務必自備合格機車、佩戴安全帽，並由具有機車駕照的親友載往考照現場，一起陪同練習；場內的準騎士們應依序輪流練習，並遵循場內標線指示方向騎乘，注意安全切勿逆向行駛。