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舒緩新北永和機車考照練習需求 綠寶石公園新設練習場即起開放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和綠寶石機車考照練習場機車待轉區關卡。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場機車待轉區關卡。圖／新北高灘處提供

機車是不少人的重要通勤工具，尤其在地狹人稠的新北雙和地區更是如此，在地居民反應目前設置的永和機車考照練習場已不敷使用。新北高灘處表示，已於新店溪畔綠寶石公園新設機車練習場，並即起開放，提供民眾安全、便利並符合路考標準的機車練習場地。

高灘處說明，新北河濱目前共有9處機車考照練習場，包含板橋光復、板橋浮洲、新莊西盛、三重龍門、樹林山佳、二重疏洪道（微風運河旁）、永和福和、三鶯，以及最新開放的永和綠寶石機車練習場等。

高灘處指出，綠寶石機車考照練習場是比照台北區監理所板橋監理站機車考驗場規格設計，以提供最真實的考照體驗，場內畫設機車考照8大關卡，包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道、交岔路口、兩段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道。

高灘處張修銘處長表示，考量民眾使用需求，綠寶石機車考照練習場不但設有照明設施供民眾夜間使用，也設有座椅區可供陪同親友休息；同時為了準騎士們的安全，場地圍欄也設有輪胎以防不慎衝撞。

張修銘提醒，前往練習務必自備合格機車、佩戴安全帽，並由具有機車駕照的親友載往考照現場，一起陪同練習；場內的準騎士們應依序輪流練習，並遵循場內標線指示方向騎乘，注意安全切勿逆向行駛。

高灘處補充，欲前往永和綠寶石機車練習場民眾，可自中和區往永和區之新北環河快速道路行駛方向，從永和橫移門右轉或由中正橫移門左轉進入，沿路皆有明確的指引標誌，依標誌指示即可到達機車考照練習場；練習場開放時間為每日上午9點至晚間九點。

永和綠寶石機車考照練習場直線平衡訓練關卡。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場直線平衡訓練關卡。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場空拍圖。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場空拍圖。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場鐵路平交道關卡。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場鐵路平交道關卡。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場圍欄設有輪胎防撞設施。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場圍欄設有輪胎防撞設施。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場座椅休憩區。圖／新北高灘處提供
永和綠寶石機車考照練習場座椅休憩區。圖／新北高灘處提供

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