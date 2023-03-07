新北好星市集抽獎 最高獎萬元買菜金

新北市市場處今年1月舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，中獎的123位幸運兒已公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，可獲得200至1萬元不等市場現金抵用券，使用期限至今年3月31日止，使用地點為新北10座指定市場。

市場處長李長奎表示，新北市於去年度經濟部優良市集暨樂活名攤評核超越以往，勇奪6座五星優良市集及4座四星優良市集，讓全國看見新北市場的轉變，未來也會持續推動市場轉型，傳承市場人情味。

獲獎王媽媽說，平常就經常到泰山市場採買一家人的食材，1月份看到有抽獎活動，趁著年節購買商品後將摸彩券投入箱子裡，收到中獎簡訊很驚喜，全家人1個月的晚餐直接免費。

市場處補充，今年1月13至20日到10座指定市場單筆消費滿100元可獲得1張摸彩券，市場處已抽出得獎名單並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，獎項包含200至1萬元不等之市場現金抵用券共123份，總金額高達15萬元，單張面額50元，使用期限至112年3月31日，可於泰山、林口、五股、三峽、永和永安、汐止秀豐、汐止林森公有市場，及淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場與汐止觀光夜市等10座指定市場折抵消費。