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保護甲蟲幼蟲 新北中山公園新設觀察區
新北市三峽區中山公園位於鳶山山腳，去年於兒童遊戲區的緩衝木屑下發現獨角仙幼蟲雞母蟲，因此結合地方及保育專家意見，於公園內增設甲蟲觀察區，平時做為地方的生態教室，賦予公園生態教育意義。今日區公所和三峽國小附設幼兒園合作，邀請孩童一起來替甲蟲搬新厝。
中山公園兒童遊戲區的緩衝木屑，腐化後成為甲蟲幼蟲孵化溫床，由於公園鄰近鳶山，周邊山區的光臘樹成了甲蟲的食物，吸引甲蟲產卵。由於甲蟲幼蟲是在遊具底下的緩衝木屑發現，三峽區公所封閉遊具，三峽國小附設幼兒園也陸續來到公園進行生態調查。
經當地議員江怡臻、荒野保護協會及昆蟲專家、學者討論，為兼顧兒童遊戲權益及生態保育，三峽區公所於公園內增設一處甲蟲觀察區，讓甲蟲搬到新家，不因孩子使用遊具而影響其生態，也將公園遊憩結合生態保育，賦予公園更多元的功能。
三峽區長施玉祥表示，三峽國小附設幼兒園的老師在發現甲蟲後，也帶領孩童到當地生態教學及繪畫寫生，今天老師跟孩子們一起來替甲蟲搬新厝，納入新設甲蟲區告示牌的設計元素，讓甲蟲觀察區更富有教育意義。
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