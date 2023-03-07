慶祝植樹節 北投垃圾焚化廠10日贈樹苗 旋轉餐廳88折優惠

312植樹節即將到來，台北市環保局北投垃圾焚化廠將於3月10日免費贈送200株樹苗和土壤改良劑，每人每次限領1份，限量送完為止。另外，民眾當天至該廠摘星樓旋轉景觀餐廳用餐，可享88折優惠、拿獲精美小禮1份。

北投焚化廠舉辦「植樹節贈樹苗」活動行之有年，鼓勵市民朋友響應綠化環境，了解植栽重要性，用行動做環保，一起為淨零排放盡分心力。

今年活動於3月10日在煙囪前廣場登場，將贈送200株樹苗給現場民眾，搭贈該廠研製北投1號肥、北投液態肥的土壤改良劑，每人每次限兌換1份，送完為止。

北投焚化廠表示，此次贈送田代氏石斑木、烏來杜鵑等桃金孃苗株，是由農委會林務局羅東林區管理處提供，非常適合作為居家綠化的樹種。

此外，摘星樓旋轉景觀餐廳位在北投焚化廠煙囪120公尺高處，可遠眺觀音山、大屯山系等雄偉景貌，以及鳥瞰關渡平原濕地生態360度全景，尤其每90分鐘旋轉一圈，民眾用餐之餘，還能欣賞基隆河與淡水河美景，3月10日前往用餐，可享88折優惠。