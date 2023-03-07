藍北市黨部主委不辭了 黃呂錦茹：韓國瑜除夕來勸我

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，在北市立委補選王鴻薇勝選後，跟黨主席朱立倫請辭，也沒進辦公室。黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪時表示，兩天前已決定繼續留任，還曝第一個跳出來勸她不要辭的人是高雄市前市長韓國瑜，之後朱立倫和基層也都勸進，決定留下來，昨天已開始拜訪地方人士，會做到總統選舉完。

黃呂錦茹說，她請辭後，朱立倫全力慰留，但第一個找她談的是韓國瑜，時間在今年除夕。除了韓國瑜勸留，這幾天得知市黨部要發薪水，才知道很多市黨部的人在找工作，剩下不到兩、三個人，但馬上要開始立委提名作業，她看了也有點慌了，覺得無法安定人心，黨部的人也要養家活口，基層恐會潰散，這兩天才做決定。

另外，對於這次南投立委補選失利，媒體在朱侯關係上大作文章，指兩人心結變深？侯友宜變成敗退戰犯？黃呂錦茹緩頰說，其實侯友宜選前之夜不去南投，覺得是滿正常的，王鴻薇補選時，他也沒有來，他一定有公務行程。對於外界認為對黨內士氣有影響，黃呂錦茹也坦言，當然能來最好啦，免得被變成戰犯。

黃呂錦茹還談到2018丁守中選市長失利，也檢討到韓國瑜，認為韓國瑜為什麼在丁的選前之夜沒來，但她還是沒把韓國瑜當戰犯，還是先檢討自己。

主持人王淺秋在2018年替韓國瑜找選戰，也還原當年，她說，當時的確韓國瑜有他的考量，韓比較重情重義的人，他認為當時曾經在市府的任內，柯文哲有幫過他，不去幫忙，可能有一些人情義理上的考量，但他仍可用其他方式助選跟輔，「總是有一個人情交代」。

黃呂錦茹指出，侯友宜被檢討，主要是南投立委補選輸贏的距離太近，就像台北市長選舉的時候，丁守中差了三千多票，韓國瑜就變成戰犯，後來韓國瑜向她解釋了好久 「我都聽不進去」。

不過，黃呂錦茹說，其實她要辭後，第一個跳出來勸她不要辭的是就是韓國瑜，要她為這個黨著想，韓國瑜說「拜託妳就再當幾個月，當幾個月有那麼困難嗎？」黃呂錦茹也爆料，其實2018年韓國瑜原本是要來登記選台北市長初選，「也是我阻擋的」。