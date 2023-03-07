快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

藍北市黨部主委不辭了 黃呂錦茹：韓國瑜除夕來勸我

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪決定不辭主委。圖／取自「千秋萬事」直播。
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪決定不辭主委。圖／取自「千秋萬事」直播。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，在北市立委補選王鴻薇勝選後，跟黨主席朱立倫請辭，也沒進辦公室。黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪時表示，兩天前已決定繼續留任，還曝第一個跳出來勸她不要辭的人是高雄市前市長韓國瑜，之後朱立倫和基層也都勸進，決定留下來，昨天已開始拜訪地方人士，會做到總統選舉完。

黃呂錦茹說，她請辭後，朱立倫全力慰留，但第一個找她談的是韓國瑜，時間在今年除夕。除了韓國瑜勸留，這幾天得知市黨部要發薪水，才知道很多市黨部的人在找工作，剩下不到兩、三個人，但馬上要開始立委提名作業，她看了也有點慌了，覺得無法安定人心，黨部的人也要養家活口，基層恐會潰散，這兩天才做決定。

另外，對於這次南投立委補選失利，媒體在朱侯關係上大作文章，指兩人心結變深？侯友宜變成敗退戰犯？黃呂錦茹緩頰說，其實侯友宜選前之夜不去南投，覺得是滿正常的，王鴻薇補選時，他也沒有來，他一定有公務行程。對於外界認為對黨內士氣有影響，黃呂錦茹也坦言，當然能來最好啦，免得被變成戰犯。

黃呂錦茹還談到2018丁守中選市長失利，也檢討到韓國瑜，認為韓國瑜為什麼在丁的選前之夜沒來，但她還是沒把韓國瑜當戰犯，還是先檢討自己。

主持人王淺秋在2018年替韓國瑜找選戰，也還原當年，她說，當時的確韓國瑜有他的考量，韓比較重情重義的人，他認為當時曾經在市府的任內，柯文哲有幫過他，不去幫忙，可能有一些人情義理上的考量，但他仍可用其他方式助選跟輔，「總是有一個人情交代」。

黃呂錦茹指出，侯友宜被檢討，主要是南投立委補選輸贏的距離太近，就像台北市長選舉的時候，丁守中差了三千多票，韓國瑜就變成戰犯，後來韓國瑜向她解釋了好久 「我都聽不進去」。

不過，黃呂錦茹說，其實她要辭後，第一個跳出來勸她不要辭的是就是韓國瑜，要她為這個黨著想，韓國瑜說「拜託妳就再當幾個月，當幾個月有那麼困難嗎？」黃呂錦茹也爆料，其實2018年韓國瑜原本是要來登記選台北市長初選，「也是我阻擋的」。

韓國瑜 立委補選

延伸閱讀

溫朗東稱侯友宜被抓包 議員柳采葳：又見側翼治國死灰復燃

再戰2024立委？ 李彥秀透露：有人勸進哪裡跌倒哪裡站起來

侯友宜遭質疑造假搭車時間 綠委：難道有未卜先知能力

綠委諷國民黨重演2019年劇本 終迎韓國瑜高呼「Yes I do」

相關新聞

六都平均屋齡北市最老 蔣萬安今宣布推「都更5箭」行動

繼上周推出「公辦都更7599專案」新政後，台北市長蔣萬安今天再度宣布北市祭出「都更5箭」行動，要加速推動台北市的老舊建築...

萬大中和線 貫通雙北溪底隧道

橫跨雙北的捷運萬大中和線昨天宣布貫通台北到新北間溪底隧道，以1年半時間克服工程最艱難的一段，預估明年1月可完成工程所有地...

新北好星市集抽獎 最高獎萬元買菜金

新北市市場處今年1月舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，中獎的123位幸運兒已公布於「來新北逛菜市」臉...

保護甲蟲幼蟲 新北中山公園新設觀察區

新北市三峽區中山公園位於鳶山山腳，去年於兒童遊戲區的緩衝木屑下發現獨角仙幼蟲雞母蟲，因此結合地方及保育專家意見，於公園內...

慶祝植樹節 北投垃圾焚化廠10日贈樹苗 旋轉餐廳88折優惠

312植樹節即將到來，台北市環保局北投垃圾焚化廠將於3月10日免費贈送200株樹苗和土壤改良劑，每人每次限領1份，限量送...

藍北市黨部主委不辭了 黃呂錦茹：韓國瑜除夕來勸我

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，在北市立委補選王鴻薇勝選後，跟黨主席朱立倫請辭，也沒進辦公室。黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦