六都平均屋齡北市最老 蔣萬安今宣布推「都更5箭」行動

繼上周推出「公辦都更7599專案」新政後，台北市長蔣萬安今天再度宣布北市祭出「都更5箭」行動，要加速推動台北市的老舊建築都市更新，北市府都更5箭方案將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施，打造台北成為安居城市。

根據北市府統計，台北市逾30年以上老舊建築高達10萬棟以上，已超過所有建物的8成以上，為六都平均建築屋齡最老直轄市。為兌現選舉政見，並加速台北市都市更新推動，蔣萬安上任不到三個月祭出「都更5箭」。

北市府這次推出的都更5箭行動，除上周蔣親自宣布的公辦都更7599專案外，北市府積極檢討各項現有法令，以協助民間加速推動都市更新，包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、還有住二山限區的「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」等法令鬆綁，讓民間重建能更有彈性。

另外，因應台北市邁入超高齡，北市府新推出的「加碼辦」行動，加速推動老舊公寓加裝電梯，未來將提高補助金額至300萬元(總工程經費60%)、補助一樓空間美化費用，加速推動老舊公寓增設電梯。

都更5箭還包括「速通關」加速審議程序，推出「都市更新150專案」，審議時程150日，「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，藉由提前審查及分流審查制度縮短行政時程，讓民眾立即有感。

至於「排障礙」，目前台北推動危老案件是六都之冠，未來市府將以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向，持續加速危老重建案件進程，預計可縮短審查時間約6個月。