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活絡地方發展 費鴻泰推「松山-汐科-基隆」共好生活圈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰倡議推動北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈。圖／費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰倡議推動北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈。圖／費鴻泰提供

為擴大松山、信義區民眾生活圈，國民黨立委費鴻泰倡議推動北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈。費鴻泰表示，民眾從「松山車站」到基隆約40分鐘左右，透過共好生活圈推動，將對地方經濟發展有正面影響，他也將與國民黨立院黨團總召曾銘宗商議，邀北北基三市長和相關單位到立法院商議，就交通、經濟、財務等方面，從永續城市角度提案，打造「新北北基生活圈」。

費鴻泰表示，中央和地方政府相關機構共同合作推動共好生活圈，透過提供良善的軟硬體設施與補助方案，至少在「居住、上班、逛街」的交通工具，可以善用台鐵區間車，有助於讓小資族的工作與生活範圍擴展到北北基。

他舉例，例如2023台灣燈會於2月5日至2月19日在松信區正式點亮，台鐵也配合燈會活動，於活動期間逢周五至周日加開及延長行駛區間車，這就是很好的便民交通服務。

費鴻泰表示，「松山-汐科-基隆」共好生活圈，在每個車站附近都有商場、廠辦、夜市，生活機能都不錯，重點可以從便捷、安全、優惠的台鐵區間車與車站開始執行「進化」方案；再加上各級政府機關的補助和獎勵措施，對地方經濟發展一定有正面影響。

費鴻泰也提到，北北基從2006年到2022年底都有不同黨籍市長擔任，三個市政府協調工作比較不容易，不過從去年底開始，北北基市長分別為國民黨籍的蔣萬安、侯友宜、及謝國樑，正是三市共好同榮發展新生活圈的好時機。

費鴻泰 基隆 國民黨

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