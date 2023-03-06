基北北桃辦婦女高峰論壇 推女力藍圖促城市共好

新北市政府社會局今天舉辦「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖婦女政策與實務高峰論壇」，新北市長侯友宜表示，以城市共好為目標，打造千萬人的幸福城市。

這場論壇除邀請衛生福利部社會及家庭署主秘田基武及台北市、基隆市、桃園市社會局人員參與，現代婦女基金會執行長范國勇、世新大學性別研究所長伍維婷、輔大助理教授林桂碧、台北大學副教授張菁芬等多名專家學者或社團負責人也參與論壇。

會中，媒體發現侯友宜出席時不僅走路一跛一跛的，還眼角紅腫。他致詞時，就先說明身體狀況。

侯友宜表示，他昨天到板橋體育場遇到一群學生，對方非常活潑地邀請他進行一對一鬥牛比賽，他心想這麼年輕熱情高中同學願與他比賽，「這也太看得起我了！」就欣然接受。

他說，鬥牛比賽過程激烈，難免會有碰撞，他的紅腫眼角就是碰撞結果，他提出說明就是避免大家誤會，「這不是老婆賜給的」。

侯友宜指出，新北市就像台灣的縮影，具有多元、城鄉的特質，在400萬的人口裡，有51%是女性，因此持續推動婦權及性別平等工作，未來會持續藉由基北北桃合作平台，進行議題連結、資源共享及交流，以城市共好為目標，打造千萬人的幸福城市。

新北市社會局長張錦麗以「新北『女子』日子」為題發表演說表示，新北市未婚女性就業率為67%，已婚婦女則降至47%；且有高達78.7%女性需照顧年滿65歲的家人，造成女性被迫離開職場，因此新北市除擴充多元職種，鼓勵中高齡重返就業。

張錦麗說，新北市從基本生活需求到提供托育及長期照顧資源，不僅提升女性社會參與的機會，透過培力、支持及賦權3大策略，達到弱勢優先、性別平等、豐富社區、跨代共榮及偏區照顧等5大願景。