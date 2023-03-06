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汐止阿美族退休頭目樂活 編織手工藝展原民風

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止曾經擔任過頭目的張廣安，在退休後又重拾編織手工藝，儘管已經快八十歲了，後背編織包、手提袋或是放糖果的籃子都編的好美。 圖／觀天下有線電視提供
汐止曾經擔任過頭目的張廣安，在退休後又重拾編織手工藝，儘管已經快八十歲了，後背編織包、手提袋或是放糖果的籃子都編的好美。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹地區原住民相當多，其中又以阿美族為主，其中曾經擔任過頭目的張廣安，在退休後又重拾編織手工藝，儘管已經快八十歲了，但是手還是相當巧，後背編織包、手提袋或是放糖果的籃子都編的好美，不過，他也說了，有些藤編的手工很耗時間，所以，編織最重要的是要有耐心。

原住民前頭目張廣安說，一開始先從用打包袋做手提袋開始，慢慢熟悉上手後，就編後背包，自己研究形狀，現在孫女上下班都是自己編的後背包，另外，還有過去在部落可以裝食物的東西，或是現在也很使用的水壺袋，裝個背袋，就能斜背在身上，都是走的都是原住民風格。

今年已經快80歲的張廣安，年輕時離開部落到樟樹地區一帶落地生根，和一些原住民朋友居住在這也有幾十個年頭，曾經當過頭目，退休後，現在大部分時間都會和族人到原住民日間關懷站上課參加活動，而他的手工藝一流，更是獲得肯定。

張廣安表示，小時候看到爸爸媽媽會做編織，出社會後再想到以前老人家的智慧，才學會做這些東西，當時也有特地去學編織，其實編織很需要耐心，因為像是一款自己做的可以裝糖果、水果的盤，就很細工，使用的材料，是從部落帶回來的黃藤，因為很細，所以，一針一針的穿，變成一個盤子，扣除睡覺吃飯，至少也要一個禮拜的時間，才能完成，所以，真的要有耐心才行。

以前年輕時有學過，後來工作養家活口就放下了，直到退休後，張廣安才又開始重拾編織手工藝，他很自豪的說，現在孫女都背他編的這種後背包上下班，現在閒來沒事就做做手工藝，有時有人預訂也會專門量身訂做，賺點零花錢，還有他也不藏私，偶爾會在原住民日間關懷站當老師傳授手藝，手巧心細，分享原住民風格的手作品，也讓自己的老年生活更樂活。

原住民 糖果

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