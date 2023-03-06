轉彎視線死角 汐止大同、樟樹一路口過馬路危險

汐止區大同路、樟樹一路口，車多行人也多，因為鄰近汐科火車站，不少民眾走路去搭火車，不過，在過路口斑馬線的時候，因為，轉彎車視線有死角，行人過馬路危險，所以，今(6)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

忠孝里長丁彥伶說，在大同路、樟樹一路口有民眾反應，行人號誌秒差的問題，主要是因為轉彎車看不到行人危險，所以，協調早開五秒，讓行人先走，另外，樟樹一路出大同路的停等區希望能夠向後退縮，因為，常常大車轉進樟樹一路都轉不進來。

新北市議員廖先翔表示，因為路口還是有些駕駛人沒有禮讓行人，所以，今天希望先藉由交通號誌的調整，讓行人走在斑馬線上更有保障，那其實在樟樹一路出來，穿越大同路的斑馬線，為了保障行人，過去交通局已經有設立行人早開的綠燈，也就是行人的小綠燈先亮了幾秒後，汽機車才可以通行，只是在穿越樟樹一路的斑馬線過去並沒有行人早開的時相，所以，今天辦理會勘，請交通局讓行人可以先走個幾秒，走在斑馬線上面了，汽、機車的駕駛務必要禮讓行人優先通行。

廖先翔指出，里長現場也有建議，因為，有些公車會從大同路右轉進樟樹一路，大車轉彎半徑大，就會造成有些停等在路口的機車，都要稍微後退，公車才能過，所以，也請交通局將停止線往後退一點，讓大車、公車在轉彎能夠更順暢，人車通行更安全。