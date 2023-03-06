快訊

獨／兵分十路！堵銀行濫用個資 金管會金檢10家發卡行

延宕逾半年...北市警人事令184人大搬風 知情人士揭角力內幕

幸運兒是你嗎？威力彩11.6億「開出2注」 財神爺降臨2縣市

汐止警揭詐騙五大陷阱 分局長上市場宣傳防詐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止警分局長黃國政也實際走入菜市場強力宣導五大容易詐騙的手法，提醒民眾小心防範自保。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局長黃國政也實際走入菜市場強力宣導五大容易詐騙的手法，提醒民眾小心防範自保。 圖／觀天下有線電視提供

詐騙手法不斷翻新，民眾也常常接到一些亂七八糟的詐騙電話，詐騙案件居高不小，汐止警分局也拿出五大容易詐騙的手法，提醒民眾小心防範自保，其中現在的人很喜歡上網買東西，假網拍詐騙更是佔詐騙案的大宗，如何防騙，汐止警分局長黃國政也實際走入菜市場強力宣導。

詐騙案件居高不下，尤其現在人手一機，什麼東西都上網買，在撿便宜貪小便宜的心態下，很多人就深陷在網購詐騙的陷阱中，汐止警分局長黃國政指出，因為最近民眾被詐騙的頻率還是相當高，民眾損失金額也是相當多，所以，也整理出容易被騙的五個模式，提醒大家做好防範自保，首先是網拍詐騙，很多網拍的東西物超所值看起來相當精美，下標後不是東西沒寄過來，不然就是私底下聯繫，透過私底下匯款方式做買賣的動作，只要是這樣的狀況就是很危險的事情，因為私底下交易是沒有保障的，要注意支持平台要選擇安全的第三方支付的平台。

黃國政表示，至於假投資的部分，大家常在網路看到老師會告訴大家那支股票只會穩漲獲利，這就要小心，因為可能設立了假的交易平台、假的投資行情，讓民眾誤以為賺錢，也有很多人因為一開始真的有拿到一些獲利的錢，嚐到甜頭，錢越投越多，後來想再領出獲利，不是被拒絕，不然就是找不到人或是網站已經關閉，才發現是一場騙局，所以，投資風險高沒有穩賺不賠，請大家務必要注意。

黃國政強調，已經風行一陣子的ATM轉帳詐騙，基本上ATM是可以匯款也可以提款，但不能解分期、將錢轉入，購卡也是沒可能，還有就是交友詐騙，網路情人人人愛，白富美高富帥，但是假冒美國大兵或是假冒香港地產大亨借錢騙財，以為大把現金買真愛，卻是財去人空，才發現是騙局，最後就是電話假冒親友真詐財，所以，呼籲親友借錢不要急，先求證再說，孩子遭綁不要慌，多方查證，希望民眾謹記，防止自己成了詐騙集團的冤大頭。

詐騙集團 汐止 網拍

延伸閱讀

防詐騙與神同行 南警宣導團宮廟開講

影／WBC經典賽台中登場 警政署長搭便車播放防詐影片

花蓮縣警局播放防詐影片 徐榛蔚獻聲宣導倒垃圾也不放過

雲林警方防詐也瘋狂！ 三太子、城隍爺盡出就怕你被騙

相關新聞

開徵塞車稅、禁私家車救內湖交通？ 北市交通局：不會貿然做

北市府上周與交通部開會，盼開放內湖至汐止國道高架路段行駛路肩，但未達共識。北市議員李明賢昨分享網友看法，有人認為是太多「...

汐止阿美族退休頭目樂活 編織手工藝展原民風

汐止樟樹地區原住民相當多，其中又以阿美族為主，其中曾經擔任過頭目的張廣安，在退休後又重拾編織手工藝，儘管已經快八十歲了，但是手還是相當巧，後背編織包、手提袋或是放糖果的籃子都編的好美，不過，他也說了，有些藤編的手工很耗時間，所以，編織最重要的是要有耐心。

活絡地方發展 費鴻泰推「松山-汐科-基隆」共好生活圈

為擴大松山、信義區民眾生活圈，國民黨立委費鴻泰倡議推動北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈。費鴻泰表示，民眾從「松山車站...

經典賽即將登場 新北11日辦直播趴、市集讓球迷嗨整天

WBC世界棒球經典賽3月8日開打，3月11日中華隊對上荷蘭。為與球迷同樂，新北市府將在府中雙城平台辦直播派對，搭配應援團...

北北基桃實質合作 新北辦婦女政策高峰論壇相互學習

北北基桃女性人口約469萬人，占全台女性39.65%，新北市府今日辦理跨縣市婦女政策高峰論壇，邀請北基桃市府人員參加，相...

YouBike前半小時免費？ 蔣萬安：盤點並結合數據做優化

台北市長蔣萬安YouBike前30分鐘免費政見持續引發關注，他今接受媒體聯訪時表示，目標是提高公共運輸的使用率，所以這包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦