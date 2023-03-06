汐止警揭詐騙五大陷阱 分局長上市場宣傳防詐

詐騙手法不斷翻新，民眾也常常接到一些亂七八糟的詐騙電話，詐騙案件居高不小，汐止警分局也拿出五大容易詐騙的手法，提醒民眾小心防範自保，其中現在的人很喜歡上網買東西，假網拍詐騙更是佔詐騙案的大宗，如何防騙，汐止警分局長黃國政也實際走入菜市場強力宣導。

詐騙案件居高不下，尤其現在人手一機，什麼東西都上網買，在撿便宜貪小便宜的心態下，很多人就深陷在網購詐騙的陷阱中，汐止警分局長黃國政指出，因為最近民眾被詐騙的頻率還是相當高，民眾損失金額也是相當多，所以，也整理出容易被騙的五個模式，提醒大家做好防範自保，首先是網拍詐騙，很多網拍的東西物超所值看起來相當精美，下標後不是東西沒寄過來，不然就是私底下聯繫，透過私底下匯款方式做買賣的動作，只要是這樣的狀況就是很危險的事情，因為私底下交易是沒有保障的，要注意支持平台要選擇安全的第三方支付的平台。

黃國政表示，至於假投資的部分，大家常在網路看到老師會告訴大家那支股票只會穩漲獲利，這就要小心，因為可能設立了假的交易平台、假的投資行情，讓民眾誤以為賺錢，也有很多人因為一開始真的有拿到一些獲利的錢，嚐到甜頭，錢越投越多，後來想再領出獲利，不是被拒絕，不然就是找不到人或是網站已經關閉，才發現是一場騙局，所以，投資風險高沒有穩賺不賠，請大家務必要注意。

黃國政強調，已經風行一陣子的ATM轉帳詐騙，基本上ATM是可以匯款也可以提款，但不能解分期、將錢轉入，購卡也是沒可能，還有就是交友詐騙，網路情人人人愛，白富美高富帥，但是假冒美國大兵或是假冒香港地產大亨借錢騙財，以為大把現金買真愛，卻是財去人空，才發現是騙局，最後就是電話假冒親友真詐財，所以，呼籲親友借錢不要急，先求證再說，孩子遭綁不要慌，多方查證，希望民眾謹記，防止自己成了詐騙集團的冤大頭。