全台缺蛋 金山公所集愛心購2000顆蛋送弱勢

全台鬧蛋荒，擔憂獨居長輩與弱勢家庭生活負擔提升，飲食營養也受到影響，金山區公所發起捐款購雞蛋送弱勢活動，獲得里長、環保局金山區隊、永和區隊等共襄盛舉，2,000顆雞蛋一天就認購完畢，區長劉昌松趁著新鮮，趕緊將雞蛋送到獨居與弱勢家戶手中。

金山區長劉昌松指出，為了讓弱勢民眾可以吃得營養，公所自發性募集里長及同仁愛心購買雞蛋，分送區內列冊的獨居長輩29位與弱勢家戶156戶，開放3月3日與6日上班時間讓符合資格的民眾攜帶通知單來領取雞蛋，希望收到的家庭不僅能獲得蛋蛋的小確幸，也能充分感受到來自社會的溫暖。

不過也可別以為公所買蛋就比較容易，雖然捐款響應的熱烈，但是買蛋的過程卻是一波三折，好在最後依舊是順利促成這項善舉，將一盒盒雞蛋送到獨老與弱勢家戶手中，金山公所期待透過大家的小小捐款達到拋磚引玉的效果，吸引更多的團體與企業一同來關注弱勢家戶的需求，讓社會的正向能量永續循環、生生不息。