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7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

開徵塞車稅、禁私家車救內湖交通？ 北市交通局：不會貿然做

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市內湖科學園區飽受塞車之苦，圖為內科塞車狀況。圖／聯合報系資料照片
台北市內湖科學園區飽受塞車之苦，圖為內科塞車狀況。圖／聯合報系資料照片

北市府上周與交通部開會，盼開放內湖至汐止國道高架路段行駛路肩，但未達共識。北市議員李明賢昨分享網友看法，有人認為是太多「一人汽車」進內科，提到能做到有車位才能開車或漲停車費。北市交通局今說，雖然建議可能有用，但涉及範圍太廣，不太可能執行，至於停車費是否可漲？交通局說，內科只有2個公有停車場，效果不大。

李明賢日前在Facebook分享內科塞車問題，不少人提供觀點，包括限制有車位才能開車進入內科、內科內全面禁行私家車，以及學習英國開徵「塞車稅」，還有人說可以漲價內科的停車費用。

交通局今天受訪時指出，包括全面禁止私家車進入內科、塞車稅和限制有車位才能入內科，都因為影響層面相當廣，不只涉及內科的員工上、下班，還有當地居民行駛權益都會受影響，不是不可行，但不會貿然這麼做。

至於停車費的部分，交通局說，其實能漲價的只有公有停車場，而內科裡面有2處，效果不大，加上內科有很多辦公室都有地下停車場，不可能要求企業一起漲價，雖然漲價會以價制量，當然會有幫助，但恐怕也做不到。

交通局表示，目前內科交通塞車問題，有短中長期的方案，短期包括北捷在尖峰時段加密班次、開闢新增內科專車、預約公車、YouBike，都能提升公共運輸效率。

交通局說，現在警方執法，增加見警率和道路站崗，對於抒解車流很有效，以及在交通工程上改善，像是管制車輛行駛方向、秒數調整、路邊禁止停車等，增加車流抒解效率，未來會朝向科技執法與增加智慧號誌。

塞車 停車費 漲價

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