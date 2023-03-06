經典賽即將登場 新北11日辦直播趴、市集讓球迷嗨整天
WBC世界棒球經典賽3月8日開打，3月11日中華隊對上荷蘭。為與球迷同樂，新北市府將在府中雙城平台辦直播派對，搭配應援團、300吋LED螢幕，並現場還能抽WBC官方紀念品及饗食天堂餐券。此外，新北經發局也趁著熱潮，在本周末及4月15、16日舉辦彩色情人節HUG市集，讓球迷白天逛市集、晚上看球賽。
新北市副市長劉和然說，市府推動府中雙城，其中府中廣場歷經1年時間改造，將平面停車場下沉，上方提供平台廣場。市府也推廣府中商圈品牌，如「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，這次府中廣場除搭配白色、黑色情人節，打造新北HUG市集，也舉辦WBC世界棒球經典賽直播派對行，讓球迷不用去台中也能觀賽。
新北市經發局說，2023新北HUG市集除有市集，現場也有街頭藝人演出、DIY手作課程，3月14日白色情人節推出「公主抱親親」競賽，每天限額30組參加，冠軍隊伍可獲得1萬元獎金。4月14日黑色情人節則推出「終結單身！求紅線！」活動，參加者著全黑服裝，象徵脫單的決心，覓得好姻緣。
新北體育處說，WBC世界棒球經典賽A組賽事3月8日開打，包含中華隊與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬共5隊，將於台中洲際棒球場力拚前2名，取得8強門票。其中3月11日中華隊對上荷蘭，市府辦直播派對，現場有應援團、300吋LED螢幕，現場發送饗食天堂手工餅乾、抽獎券及「新北助攻 中華成功」加油棒，並抽出WBC官方紀念品大禮包、饗食天堂餐券及SWITCH等大獎。
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