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北北基桃實質合作 新北辦婦女政策高峰論壇相互學習

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜認為，北台4縣市雖處於交通相對方便的北部區域，但各縣市仍因不同的女性人口組成、區域內城鄉差距，發展出多元且具差異性的婦女福利服務。記者張睿廷／攝影
侯友宜認為，北台4縣市雖處於交通相對方便的北部區域，但各縣市仍因不同的女性人口組成、區域內城鄉差距，發展出多元且具差異性的婦女福利服務。記者張睿廷／攝影

北北基桃女性人口約469萬人，占全台女性39.65%，新北市府今日辦理跨縣市婦女政策高峰論壇，邀請北基桃市府人員參加，相互分享各縣市婦女保障政策。新北市長侯友宜表示，北部4縣市女性人口組成不同，福利政策多元，盼藉由論壇相互學習，達成共好。

以新北市來說，未婚女性就業率為67%，已婚婦女則降至47%；並且有高達78.7%之女性需照顧65歲以上之家人，造成女性因為照顧、工作兩頭燒，身心疲憊或被迫離開職場，其他縣市也都有相似情形。

所以新北市社會局決定主辦「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖-歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，包括各縣市局處首長、民間團體都到場參加，發表意見，相互討論政策。

侯友宜表示，北台4縣市雖處於交通相對方便的北部區域，但各縣市仍因不同的女性人口組成、區域內城鄉差距，發展出多元且具差異性的婦女福利服務。市府希望未來持續藉由基北北桃合作，在議題連結、資源共享及交流參訪建立跨縣市合作平台，以城市共好為目標，打造近千萬人的幸福城市。

新北市社會局張錦麗指出，市府盼藉由打造友善婦女的政策與福利來提供市民更舒適的生活環境，例如孕產期間的好孕專車、弱勢家庭坐月子到宅服務、新住民及單親服務，及超過1000個社會福利相關據點，不僅提供婦女家庭支持，也讓交通不便的偏區獲得完善的照顧。

台北市社會局長姚淑文則說，大家都說女性撐起半邊天，透過此次論壇，各縣市可彼此相互學習，了解不同處境的女性在不同情況下，可獲得哪些資源，也盼透過活動，讓北北基桃女性獲得更好的照顧。

民間團體華人正念減壓中心老師林彩媚說，許多家庭主婦想要二度就業，但可能履歷寫好，都得不到企業青睞，也可能因為沒有專長，難以受雇進入企業。另也有些人因為上有老父母、下有子女，分身乏術，無法出外就業。

林彩媚表示，其實政府都有相關政策可以協助，他們的工作就是引導婦女順利就業，所以才會參加今天的活動。自己從其他縣市的經驗分享獲得許多知識、經驗，未來會更努力協助婦女解決長照問題，並與政府合作，媒合婦女進入企業工作。

除4縣市官員到場外，也有許多民間團體參加活動，了解政府政策，並與其他團體相互交流，共享知識，期盼將來能運用，照顧更多弱勢婦女。記者張睿廷／攝影
除4縣市官員到場外，也有許多民間團體參加活動，了解政府政策，並與其他團體相互交流，共享知識，期盼將來能運用，照顧更多弱勢婦女。記者張睿廷／攝影
新北市社會局主辦「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖-歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，包括各縣市局處首長、民間團體都到場參加，發表意見，相互討論政策。記者張睿廷／攝影
新北市社會局主辦「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖-歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，包括各縣市局處首長、民間團體都到場參加，發表意見，相互討論政策。記者張睿廷／攝影

侯友宜 新北

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