YouBike前半小時免費？ 蔣萬安：盤點並結合數據做優化

台北市長蔣萬安YouBike前30分鐘免費政見持續引發關注，他今接受媒體聯訪時表示，目標是提高公共運輸的使用率，所以這包括單車及站點的規畫，過去後些站沒車，有些站則是沒得還，未來會結合相關局處及數據，滿足所有民眾需求。

蔣萬安今上午赴永和永平國小附近主持捷運萬大線潛盾隧道工程貫通典禮後接受媒體聯訪時表示，其實讓全體市民都能夠享有UBike前30分鐘免費，這是一直的政策方向，因為還是希望鼓勵市民搭乘大眾運輸，並且提高公共運輸的使用率，這是台北的目標，當然後續也包括單車是否足夠，以及這些設站整體的規畫跟評估，這都已經請交通局做一個整體的評估。

蔣萬安強調，不管是單車增加或是站點的設置，都希望能夠更有效率，這可以結合更多的數據來就整個需求跟供給來做更精確的設點，所以不管是車子數量、站點的設置，未來都會結合相關的局處及數據，來滿足市民的需求。

蔣萬安還說，很多市民朋友反應，常常有時候是可能比較熱門的站點，沒有足夠的車子可以出借；有時候則是無站可還，所以這個部分希望能夠做一個更優化，更精確的整體規畫。