跨雙北過河隧道貫通 蔣萬安首視察捷運工區就獻給新北

橫跨雙北的萬大中和樹林線施工情況成熱門關注路線，台北市長蔣萬安今上午赴永和主持CQ850A區段標加蚋站潛盾隧道貫通典禮。他表示，除看到施工人員的辛苦，也看到優異的品質；北捷二工處則說，這次貫通工程完成雙北間的過河隧道，未來全線完工後將能滿足萬華及中和等地民眾的運輸需求。另外有關工區圍籬，蔣也特別責成盡量縮小或盡早拆除，方便民眾交通。

蔣萬安、捷運工程人員及新聞媒體大家今親自到該站體地下層了解情況，由於接近跨新新店溪的跨河隧道，因此站體相當深，蔣除主持隧道貫通典禮，也親自了解月台層情況，以及隧道的貫通情形、相關建材及規畫等，並多次感謝隧道工程人員的不便及辛苦。

蔣萬安表示，今是上任後首次進入捷運施工區域，自新北市永和永平國小站工作井進入深達26公尺的地下車站工區，除感受到捷運工程之艱辛外，也看到捷運團隊優異的施工品質。

台北捷運局二工處說明，萬大線第一期整體施工進度目前已近65%。蔣萬安今進入車站內，再徒步至潛盾機到達端，為完成貫通隧道長達1706公尺的潛盾機切刃盤揭幕儀式。

二工處指出，這台穿越新店溪在地底下施工掘進時間長達一年半的潛盾機，現完成過河隧道工程後機身將解體拆除；該工程接續將展開仰拱及聯絡通道橫坑開挖結構等作業。

二工處表示，這次貫通的潛盾隧道，潛盾機由萬大路東園街口工作井下發進穿越北市水源快速道路堤防下方及新店溪河底至LG05永和永平國小站，總長約1706公尺，下行線於去年9月貫通，上行線於克服多重挑戰後於1月14日順利抵達。萬大線一期工程共啟動9台潛盾機來完成1萬2841公尺的潛盾隧道，目前已完成1萬1839公尺，預計明年1月即可全數完成貫通。

二工處提到，蔣萬安於前來視導途中已體會捷運沿線圍籬對交通之影響，除責成該處盡量縮小或盡早拆除圍籬外，也特別感謝民眾於萬大線沿線施工期間，對造成生活或交通不便仍全力支持。

北市捷運局說，萬大線一期通車後可與松山新店線及淡水信義線於中正紀念堂站銜接轉乘；第二期工程部分路段已開工展開初期作業，未來亦可與中和新蘆線銜接，紓解華中橋、浮洲橋等橋樑交通壅塞，滿足北市萬華區、新北市中和、土城、樹林地區的旅運需求。