談YouBike前半小時免費政策 蔣萬安：積極盤點

台北市長蔣萬安競選時提出恢復YouBike前30分鐘免費政見，交通局昨天表示研擬學生先行。蔣萬安今天則說，目標是全部市民都能享有，正在積極盤點與規劃。

蔣萬安今天上午視察台北捷運萬大線加蚋站穿越新店溪至新北永和永平國小站上行線隧道貫通工程，會後接受媒體聯訪被問及YouBike前30分鐘免費等議題。

蔣萬安表示，讓全體市民都能夠享有優惠是一直以來的政策方向，現在很多市民反映無車可借或是無站還車，在車輛數量與調度、站點設置等都希望優化，做得更全面。

媒體追問若真的要從學生族群先行，經費來源與大致金額為何；蔣萬安則說，正在積極盤點，應該不會有問題，目標在於提高公共運輸的使用率，後續配套都正在積極規劃中。

此外，台北市政府日前在社子島召開申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場抗議。蔣萬安被問及此事時僅表示，會持續照顧弱勢並且落實安置的目標，也會做好溝通。

另一方面，國民黨在南投縣第2選區立委補選失利，媒體提問新北市長侯友宜因未去現場站台，被批是戰犯。蔣萬安則表示，侯友宜有去南投輔選，選前也特別錄影片催票，這次選舉結果代表國民黨要更努力、更謙卑，不能停下腳步，要持續爭取選民認同。