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北市環保局徵150名儲備駕駛 月薪上看42K

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市環保局今年度開放150個清潔隊儲備駕駛缺額，必須準備筆試及路考，錄取後月薪可達4萬2000元。圖／北市環保局提供
台北市環保局今年度開放150個清潔隊儲備駕駛缺額，必須準備筆試及路考，錄取後月薪可達4萬2000元。圖／北市環保局提供

為補足清潔隊駕駛缺額，台北市環保局今委託就業服務處，辦理今年度儲備駕駛甄試，預計一般類組105名、保障類組45名，150名儲備駕駛名額；環保局表示，加計清潔獎金、駕駛安全獎金，月薪可達42K，分別要筆試與路考，3月21日至23日採現場報名。

北市環保局表示，此次甄試分為筆試及路考測驗，報名期間自3月21日9時至23日5時，採現場報名，在台北市政府第二行政中心1樓（萬華區艋舺大道101號1樓），預計5月14日筆試，通過筆試者才能參加路考測驗，時間會再另行公告。

環保局提醒，本次應考條件，為凡具中華民國籍，並於台北市設籍滿4個月以上，即去11月23日以前設籍，同時必須具有國民中學以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並領有大貨車、大客車或聯結車之有效職業駕駛執照1年以上者，即去年3月23日前取得駕駛執照。

環保局表示，配合無紙化政策，報名表與甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息將刊登於台北市就業服務處網站、台北就業大補帖網站及台北市環保局網站，民眾可自公告網站下載列印。

環保局說，報考人報名前務必詳閱報名簡章及考試資訊，報名表件內容須詳實填寫，並檢查相關證件是否備齊，以免現場無法完成報名。

台北市環保局今年度開放150個清潔隊儲備駕駛缺額，必須準備筆試及路考，錄取後月薪可達4萬2000元。圖／北市環保局提供
台北市環保局今年度開放150個清潔隊儲備駕駛缺額，必須準備筆試及路考，錄取後月薪可達4萬2000元。圖／北市環保局提供

北市 路考

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