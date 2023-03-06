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新科議員點將／戴湘儀 拚新莊廟街再被看見

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
議員戴湘儀希望為新莊廟街注入新活力。圖／戴湘儀提供
議員戴湘儀希望為新莊廟街注入新活力。圖／戴湘儀提供

新北市第三選區新科議員戴湘儀，是新莊區唯一女議員，選舉時戴湘儀主要訴求文化教育類政見，希望任內能讓文化量能進駐新莊廟街，讓200多年歷史的廟街再被看見，也會積極兌現文教相關政見。

戴湘儀從媒體主播跨領域，曾任新北市府副發言人，被視為市長侯友宜子弟兵。她說，新莊廟街沒落，商家隨人潮不斷流失，她會請益地方創生團體意見，盤點廟街內閒置空間，嘗試以小規模活動讓地方團體如新莊騷等進駐，帶入文化量能，先讓老街跟廟宇被看見。

「廟街有它的優勢」戴湘儀說，新莊廟街附近就是捷運站，交通便利，盼第一公有市場盡快搬遷，先提供汽機車停車空間，讓老街重新注入活力。

有關教育戴湘儀提出可做兒童參與式工作坊，讓小朋友決定自己要的遊具，有學校需要修繕遊具就可以先嘗試做。學校數位化比率可再提升，教育局要提升外師分配，中師也可協同訓練語言培養，讓雙語環境更完善。

新莊有寵物運動公園，她建議可效法國外設置戶外遊具再改善，另裝設簡易清潔用具，如果狗狗玩耍弄髒，飼主可選擇是否要消費清潔。

戴湘儀表示，新莊現有道路太窄，拓寬不易，例如捷運丹鳳站民安路、中正路附近巷弄空間不足，且車速快，民眾行走很危險，應先拓寬或是藉都更容積獎勵留設人行空間。

戴湘儀 老街

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