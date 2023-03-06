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民怨爭道 新北再移百處人行道變電箱

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新北目前仍有100處寬度僅90公分至150公分的人行道，將在年底移除上面變電箱。圖／新北市養工處提供
新北目前仍有100處寬度僅90公分至150公分的人行道，將在年底移除上面變電箱。圖／新北市養工處提供

新北市工務局盤點捷運、學校周邊有532處人行道不足90公分，因布滿變電箱讓行人寸步難行，甚至被逼走到馬路上，引發民怨，市府表示花4年已全數清除，今年計畫再將90公分至150公分的人行道變電箱也移除。議員認為，不應只重捷運、學校周邊，人口密集區也要改善。市府回應，將擬定計畫陸續處理。

新北市各區多段道路因布滿變電箱、雜物、樹木，使行人寸步難行，叫苦連天，引起許多民眾抱怨，希望市府能更重視人行空間，解決障礙物問題。

陳先生抱怨，每次走這些人行道，就覺得痛苦，一下要閃變電箱，一下要閃違停機車，有時人行道甚至會被擋住，還要走到馬路上，彎彎曲曲地走起來很不舒服，下雨天更嚴重，一下要撐傘走到馬路上，一下又要收傘走回人行道騎樓，甚至倒楣被車輛濺起水花噴全身濕。

林小姐說，北市街道多數相對好走，但新北除重劃區外，幾乎都會有「障礙」，就連各區大馬路都是相同狀況，只改善捷運跟公園根本不夠，因為回家勢必會經過其他崎嶇道路，他們希望市府能多幫忙，讓民眾有一條安全、舒適的「回家路」。

養工處表示，新北市府目前以捷運、學校周邊為主要改善區域，全市532處人行道寬度小於90公分部分，花4年改善，去年底全部將人行道變電箱移除。今年目標希望將學校及捷運周邊90公分至150公分的人行道變電箱也移除，各區公所統計的資料目前共有100處，市府會在年底前完成改善。

市議員張錦豪說，除學校、捷運周邊，新北還有許多地狹人稠地區的人行道需要改善，如汐止康寧街、中興路等處，其他各區更不用說。期盼新北市府能將這些人口密集區的電桿、變電箱地下化，解決人行道阻礙，讓民眾行走起來能更順暢。

養工處長簡必琦回應，人口稠密區要如何定義需要時間研議，市府了解民眾心聲，未來不會只改善捷運周邊及通學廊道，將擬定相關計畫來陸續處理。

人行道 捷運

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