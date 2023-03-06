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新科議員點將／張志豪 關心居住安全

聯合報／ 記者潘才鉉／台北報導
民眾黨籍的新科議員張志豪，擁有駕駛飛機的專業，還擔任義消30幾年。記者潘才鉉／攝影
民眾黨籍的新科議員張志豪，擁有駕駛飛機的專業，還擔任義消30幾年。記者潘才鉉／攝影

台北市大安文山民眾黨籍新科議員張志豪，去年當選時，被外界視為「爆冷門」，但事實上張志豪擁有駕駛飛機的專業，還擔任義消30幾年，主打「熱血機長」相當有服務熱誠，之所以捨棄優渥飛行員薪資，跑來從政，只想幫助更多的人。

張志豪在華航服務超過20年，也是4寶爸，儘管家庭、工作都相當忙碌，不過疫情之前，張志豪只要休假，都會到金華消防分隊值班義消工作，他曾參與921地震、桃園機場新航空難、林森錢櫃大火等重大事故救援任務。

「每次救出傷患，對方一輩子不會知道是誰救他，我也不知道對方是誰，但每當得知救活一個人，就很令人欣慰」，出入無數次救災現場，張志豪說，儘管救災工作相當辛苦，但只要知道能把人從鬼門關拉回來，就相當開心，他就曾在錢櫃大火救出一位昏迷女性，救出人交給救護人員後，又要繼續打火，後來得知這位女性被救活了，所有辛苦都值得。

也正因為熱血助人的特質，張志豪說，他先前開始思考，除擔任義消可以幫助人，其實從政也是一條路，因為以林森錢櫃大火為例，若能在問題源頭，就將消防安全法律等配套思考更周全，就能避免更多憾事發生，也能幫助到更多的人。

「不論黨派色彩，做就對了」，張志豪說，身為大安文山選區新科議員，接下來的監督市政，居住安全是他最重視的事，會將公共安全列為優先監督的議題，盼選區居民都能住得安全、住得安心。

錢櫃

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