女性專屬 婦女節 北市運動中心38元優惠

三八婦女節將至，台北市體育局聯合12區運動中心推出專屬女性「38游敢動」活動，凡女性民眾於3月8日當天到運動中心游泳池或健身房，均享有38元的入場優惠；另外，部分運動中心推課程免費體驗活動及買課程享折扣。

台北市體育局長王泓翔表示，台北市致力於打造健康運動城市，讓不同性別民眾都能夠享受愉快健康運動生活，尤其台北市每個行政區都有運動中心，提供多元運動設施及專業教練課程，去年北市運動中心滿意度調查，民眾整體滿意也高達98.9%。

體育局表示，許多文獻均指出，現代文明病都與運動不足、或長時間久坐或久站等習慣有很大關係，養成規律運動的良好習慣，有助於維持健康、紓解壓力。

這次也趁3月8日國際婦女節，串聯北市各運動中心推出不同的女性專屬活動，除統一享有38元游泳池及健身房入場門票優惠，部分運動中心也加碼推出課程免費體驗或購買課程享折扣等加碼活動。