北市動保政策 挨批比前朝縮水

台北市長蔣萬安選舉期間喊出「動保三箭」，包括寵物保險定型化契約、擴大建置狗公園、寵物專車等，但蔣上任已2個多月，動保處日前推出「浪愛有保庇」，民眾在動物之家認養寵物且今年保險才可獲1500元禮券。遭議員質疑，過去認養就送保險，如今得自費才能申請獎勵，質疑動保三箭大縮水，甚至沒看到其他規畫，寵物政見一場空。動保處回應，相關政策後續都會陸續推出。

議員吳沛憶質疑，蔣萬安上任至今，還沒有看到新的友善動保政策推出，但光以認養送保險為例，前市長柯文哲任內是民眾在動物之家認養就送保險，不過如今蔣是得自費投保才能再申請獎勵，首波名額還限定120分，質疑蔣萬安選舉時拿毛孩蹭聲量，根本無心為毛孩謀取福利。

議員陳宥丞則認為，蔣萬安選前喊出的動保政見，很多都凸顯較欠缺務實考量，導致現階段推動可能難度高，還需要更多軟體、技術層次資源配套，建議蔣市長應該盡快盤點目前市府資源，才能逐步落實更友善寵物環境。

與蔣萬安一同召開動保政見記者會的台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳認為，蔣萬安上任不到三個月，現在就要求兌現動保政見，有點操之過急，尤其認養保險這一部分，聯盟認為應要「使用者付費」，不過台北市應該可以加快擴大寵物公車、並優化目前狗公園設施，盡快推動新動物之家改建。

對於寵物政策遭質疑縮水，北市動保處回應，認養動物且今年投保保險送禮券活動，今年度規畫分數超過250分，後續會視申請情形加碼，承諾「只要符合資格的認養毛孩，絕對都能拿到獎勵」。

至於友善寵物公車部分，據了解，目前正由交通局統整，之前是周末單日3班次，2月底開會後會擴大也在平日離峰時段試辦，周末也可能增加班次；另外，寵物捷運也正規畫中，4月可能試辦開放貓、狗在車廂內不用提籠，看會不會有影響；收容空間目前還在討論要如何增加，一定會依照市長政策規畫可行的方案。