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溪北公園停車場將開工 民眾憂噪音空汙及學生通勤安全

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
板橋區溪北公園地下停車場模擬圖。圖／新北市交通局提供
板橋區溪北公園地下停車場模擬圖。圖／新北市交通局提供

板橋交通壅擠，迫切需要停車場舒緩需求，討論多時的溪北公園停車場三月圍籬及整地，準備動工，但不少民眾擔憂空汙及噪音汙染等問題，正對面的沙崙國小家長更擔心孩童通勤安全。新北交通局回應，工程採鑽掘工法會將噪音及空汙降到最低，施工也會避免孩童上下學時段，並加派交管人員。

板橋溪崑地區人口不少，但因為離市區遠、靠近樹林，需求相對被忽視，在地居民抱怨，溪北公園上的體健設施及球場等年久失修，如今好不容易盼到地下停車場準備開工，但公園設施卻沒被納入整體考慮；居民還擔心施工期間造成交通壅塞、孩童通勤、噪音及空氣汙染等問題，紛紛於日前說明會與市府反應。

新北市議員黃淑君表示，溪北公園對面就是沙崙國小，不少家長都擔心孩童上下學通勤有安全疑慮；也盼市府要注意施工時間及密集灑水，解決噪音及空汙問題。她還說，該停車場預算從3.3億變成6.8億，但地上層老舊設施卻沒有一併規畫，如地方關心的升級天幕籃球場等，另外民眾也希望停車格數量能再增加。

新北市議員劉美芳也說，地方盼舞台區需能做遮陽設施；舞台方向能朝向活動中心、山丘部分能整平，讓移動路線更順暢，成為更便民的全方位休閒場所。

交通局停車管理科蔡柏坤回應，該工程以鑽掘工法，會將噪音及空汙降到最低，也會加強灑水頻率，最重要工程期間會避開尖峰，以免道路壅塞；同時避開學生上下學時段，並加派交管人員。

蔡柏坤指出，目前停車場設計已經完成，若要再增加車位就要增加層數，較有難度，至於地上層業務則要跟區公所合作，並再與民眾溝通討論；由於地上層會最後才施工，因此至少還有一年多時間可討論，會再與民眾開說明會討論地上層施工。

蔡柏坤強調，過去就有說明會蒐集民眾意見並納入規畫，二月的說明會又提出新的議題，因此要重新跟民眾討論。工程即將圍籬及整地，做好前置作業並於接下來開工，工期預計七百多天，盼三年內完工。

板橋區溪北公園地下停車場模擬圖。圖／新北市交通局提供
板橋區溪北公園地下停車場模擬圖。圖／新北市交通局提供

噪音 停車場 空氣汙染

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