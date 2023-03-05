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南投立委補選侯友宜是戰犯？ 藍新北市黨部這麼說...

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄（中）與新北市長侯友宜（右二）。圖／本報資料照片
國民黨新北市黨部主委黃志雄（中）與新北市長侯友宜（右二）。圖／本報資料照片

南投縣第二選區立委補選結果昨日出爐，民進黨險勝，重挫國民黨士氣，甚至有人將矛頭指向未出席選前之夜的新北市長侯友宜。國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，大家對侯有期待，但侯現在剛連任，基於職責，一切當然以市政為主，未來才有可能往更高走；結果也警示，藍營未來要更加結合各方及在野力量。

黃志雄表示，自己無法代替市長侯友宜回答，但是侯畢竟才剛連任，現在一切都以市政為主，所有行程都還是要把市政做好，這是侯本身的職責與工作。

黃志雄提到，當然大家對侯有期待，但每個人有每個人的步驟，侯友宜還是要以他目前的工作為主，才有可能往更高的來走；且目前才要展開總統跟立委相關提名辦法的討論，各方有意願的人馬也都陸續表態，因此侯還是就先市政做努力。

黃志雄認為，南投立委補選位於南投縣，不太能與新北甚至新北市政連結；就國民黨的立場來講，選舉結果是全黨的警惕，表示綠營內部有輸不得的壓力，同時也在凝聚中，所以國民黨接下來更要結合各方及在野力量。

黃志雄還說，南投立委補選雖然只是一席，但還是有參考意義，代表民進黨支持者已經慢慢回籠，讓綠營有信心及士氣面對接下來選戰，國民黨接下來要更快速與各方合作，規畫期程，才好讓黨內同志放手一搏；若人選一直未定，大家比較沒有具體目標。

國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，新北市長侯友宜剛連任，基於職責，一切當然以市政為主。圖／本報資料照片
國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，新北市長侯友宜剛連任，基於職責，一切當然以市政為主。圖／本報資料照片

黃志雄 國民黨

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