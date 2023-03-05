南投立委補選侯友宜是戰犯？ 藍新北市黨部這麼說...

南投縣第二選區立委補選結果昨日出爐，民進黨險勝，重挫國民黨士氣，甚至有人將矛頭指向未出席選前之夜的新北市長侯友宜。國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，大家對侯有期待，但侯現在剛連任，基於職責，一切當然以市政為主，未來才有可能往更高走；結果也警示，藍營未來要更加結合各方及在野力量。

黃志雄表示，自己無法代替市長侯友宜回答，但是侯畢竟才剛連任，現在一切都以市政為主，所有行程都還是要把市政做好，這是侯本身的職責與工作。

黃志雄提到，當然大家對侯有期待，但每個人有每個人的步驟，侯友宜還是要以他目前的工作為主，才有可能往更高的來走；且目前才要展開總統跟立委相關提名辦法的討論，各方有意願的人馬也都陸續表態，因此侯還是就先市政做努力。

黃志雄認為，南投立委補選位於南投縣，不太能與新北甚至新北市政連結；就國民黨的立場來講，選舉結果是全黨的警惕，表示綠營內部有輸不得的壓力，同時也在凝聚中，所以國民黨接下來更要結合各方及在野力量。