北捷擬供電動公車充電場站 夜間售電可成附屬事業

台北市前市長柯文哲任內，要求台北捷運商業極大化，積極開發副業，包括TOD、北捷咖啡、北投會館與廣告經營。如今新官上任，北街董事長趙紹廉就透露創新構想，可以在捷運機廠內設置公車充電樁，解決用電瓶頸區無法增設充電樁的問題，又能穩定供電，同時向公車業者收費，兼顧電動公車政策需求與增加北捷獲利。

交通部預計在2030年推1萬2000輛電動公車，但隨即而來的是用電問題。趙紹廉表示，假設50輛公車要充電，電量相當於一間工廠，就必須要有小型變電站，但台電無法再供應多餘的電，實務上有困難，「台北捷運有很多機廠，若在場內設置充電樁讓電動公用，絕對沒問題」

趙紹廉說，北捷機廠和台電變電站有銜接，若提供給電動公車晚上慢充，電量絕對夠，因為捷運用電量到夜晚後極少，所以不存在台電供電不足的問題，也不用為了要設置電動公車充電站場而重新埋高壓電線。

趙紹廉指出，北捷機廠除了有台電外，還有太陽能板，1天提供200萬千瓦電量，應該樣善用、共享資源，若可以促成電動公車順利上線，改善交通與空氣品質，那北捷就可以收點費用，或成為附屬事業之一，除了充電外，更可以提供維修服務，「可以修電聯車的絕對可以修電動公車」

趙紹廉表示，該想法已經和台北市長蔣萬安提過，目前成立了任務編組，由專案小組評估如何執行，提供大台北地區未來6000輛電動公車充電場地，也可能會與公車業者合作，「不要整碗端走，不然對方也會不高興」，這件事情是人力、場地與電力資源共享，這也是可以做到的。

對此，國民黨議員詹為元認為，一般電動車需要充電站，北市推綠色運輸，電動公車就很重要，但公車業者沒有足夠的充電裝置或場站，若北捷能提供設備與場地，如北投、新店等都有捷運機廠，就會增加業者購買電動公車的意願，也可以挹注北捷財務。

民進黨議員何孟樺則說，利用北捷機廠當作公車充電站是政府美意，但北市電動公車政策已經落後預期目標，所以在機廠充電樁啟用初期，北捷不應以獲利為導向，而應該研擬配套盡可能降低收費，以提供業者更多誘因加速購入、使用電動公車。