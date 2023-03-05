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學子體驗喝好茶、賞美景 坪林茶博館暑期實習報名開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生。圖／取自茶博館臉書粉專
新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生。圖／取自茶博館臉書粉專

新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，一直以來在新北境內有滿多討論，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生，學子可在過程中體驗喝好茶、賞美景之外，也能學習到不少推廣及導覽技能，到第一線親身參與博物館的推廣活動執行，探索茶文化的奧妙。

坪林茶業博物館是全台唯一因地方茶產業而生的茶主題公立博物館，館方研究及推廣的內容不侷限「茶葉」，而是以全方位角度向大眾介紹台灣茶產業文化及世界茶文化；且是以「知識企劃」為主要導向的博物館，沒有任何典藏品，所有的展覽可說都是「無中生有」，館員們每次策展都是「從零開始」，相當特別。

茶博館在臉書貼文表示，為讓更多青年學子也能體驗及了解博物館運作，現開始暑期實習生報名，學子除了在實習期間體驗「喝不完的好茶」、「學不完的好料」、「賞不盡的美景」外，也能學會導覽員口若懸河的絕技，並親身參與博物館推廣活動執行，更重要是可探索博大精深的茶文化奧妙。

茶博館說明，具體內容包含成為活動與導覽的幕後推手，讓自己的發想成真；親自接觸展務，了解館內實際工作內容；獲取導覽服務技能，期間可與館員們切磋學習，提升自我表達能力；館舍外活動推廣及執行，例如行動博物館、新北兒藝節等活動。館方補充，詳情及申請方式可透過文化局網站（https://reurl.cc/OV4nvy）了解，3月24日截止收件。

新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生。圖／取自茶博館臉書粉專
新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生。圖／取自茶博館臉書粉專
茶博館是全台唯一的茶主題公立博物館。圖／新北市文化局提供
茶博館是全台唯一的茶主題公立博物館。圖／新北市文化局提供

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