學子體驗喝好茶、賞美景 坪林茶博館暑期實習報名開跑

新北市坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，一直以來在新北境內有滿多討論，為讓更多青年參與，館方開始招募今年度暑期實習生，學子可在過程中體驗喝好茶、賞美景之外，也能學習到不少推廣及導覽技能，到第一線親身參與博物館的推廣活動執行，探索茶文化的奧妙。

坪林茶業博物館是全台唯一因地方茶產業而生的茶主題公立博物館，館方研究及推廣的內容不侷限「茶葉」，而是以全方位角度向大眾介紹台灣茶產業文化及世界茶文化；且是以「知識企劃」為主要導向的博物館，沒有任何典藏品，所有的展覽可說都是「無中生有」，館員們每次策展都是「從零開始」，相當特別。

茶博館在臉書貼文表示，為讓更多青年學子也能體驗及了解博物館運作，現開始暑期實習生報名，學子除了在實習期間體驗「喝不完的好茶」、「學不完的好料」、「賞不盡的美景」外，也能學會導覽員口若懸河的絕技，並親身參與博物館推廣活動執行，更重要是可探索博大精深的茶文化奧妙。