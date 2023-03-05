首度雙北馬拉松林奕華劉和然鳴槍 釣出蔣萬安來留言了

台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安，與新北市副市長劉和然、北市議員陳宥丞等人，一起鳴槍開跑雙北城市馬拉松活動，這也是首次結合北市及新北兩座城市的馬拉松賽事，林奕華說，這次的兩市「一齊一起」吸引逾20個國家、90位國外選手參加，用不一樣的城市行銷打造下一個台灣之光。

林奕華清晨代表市長出席雙北馬拉松活動臉書貼文，也釣出市長蔣萬安來留言，蔣萬安說，雙北不止要公共建設相互合作，體育跟文化也要緊密結合，打造有競爭力的首都生活圈。

林奕華說，這次的馬拉松活動，選手們可以從台北市跑到新北市，用自己的速度、自己的視角，欣賞兩個城市的美麗，她也特別感謝主辦單位台灣體育運動競技協會 和發起人林義傑推動這次馬拉松賽事，尤其因為疫情而好事多磨，也要謝謝所有市府同仁的規畫和付出，讓民眾在疫情之後又再度燃起參與路跑及體育活動的熱情，並建立規律運動的好習慣。

參與這次雙北馬拉松的議員陳宥丞提到，這次的雙北城市馬拉松正式開跑，他與台北市體育局多次開會協調，除要考量雙北市區地狹人稠避免擾民，還有許多交通動線規畫相當複雜，且沒有前例能有依循，甚至動用交通專業機構出具數據檢測評估和模擬報告，因為這是台灣首次雙北路跑大挑戰。

陳宥丞說，他與雙北兩位副市長和體育局處長在北市府鳴槍，跑者們跑者破曉而出，謝謝前市長柯文哲前期規畫，到今日市長蔣萬安執行，看到來自世界各地跑者與101合照，也證明了運動賽事不只能超越藍綠、國界，更是能成為台北城市行銷的亮點跟重心。