新北將遷移100條人行道變電箱 民代：人口密集區也要動

新北市人行道多有電箱、障礙物，新北市府4年來共移動學校、捷運周邊532條人行道寬度不足90公分的變電箱。目前調查仍有100條寬度90公分至150公分的人行道，預計在年底移除路段變電箱。民代認為，人口密集區的人行道也須盡速改善，不是只有挑捷運、學校周邊來改善，若市府在地方做工程，應順便連附近的人行道通通一起改善。

新北市養工處盤點，全市捷運、學校周邊共有532條人行道僅有90公分，卻因布滿變電箱，使得行人寸步難行，叫苦連天，引起民怨。所以他們4年來將這些變電箱、障礙通通移除，接下來的目標是改善捷運、學校周邊90公分至150公分的人行道環境。

民眾陳先生說，每次走這些人行道，就覺得相當痛苦，一下要閃變電箱，一下又要閃違停機車，有時候人行道甚至會被擋住，還要走到馬路上，畫面險象環生。

民眾林小姐說，台北市的街道多數都相對好走，但新北市除了重劃區外，幾乎都會有「障礙」，就連各區大馬路都是相同狀況，只改善捷運跟公園根本不夠，因為回家勢必會經過其他崎嶇道路，他們希望市府能多幫忙，讓民眾獲得一條安全、舒適的「回家道路」。

養工處指出，新北市府目前以捷運、學校周邊為主要改善區域，全市532條人行道寬度小於90公分的部分都已在去年底完成改善，將變電箱移除。

養工處表示，今年的目標則是希望將學校及捷運周邊90公分至150公分的人行道變電箱也移除，讓民眾更好行走，各區公所統計的資料目前共有100處，市府會在年底前完成改善。

新北市議員張錦豪表示，除學校、捷運周邊，新北還有許多地狹人稠地區的人行道需要改善，譬如汐止康寧街、中興路等處皆是如此，其他各區更不用說了。期盼新北市府能將這些人口密集區的電桿、變電箱地下化，這是當務之急，解決人行道阻礙，讓民眾行走起來能更順暢。