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北市慶祝三八婦女節 運動中心入場優惠38元
三八婦女節是專屬女性的節日，台北市政府體育局聯合12區運動中心推出專屬女性「38游敢動」活動，凡女性民眾於3月8日當天到運動中心游泳池或健身房，均享有38元的入場優惠。
體育局長王泓翔表示，台北市致力於打造健康的運動城市，讓不同性別的民眾都能享受愉快健康的運動生活，特別是每個行政區都有自己專屬的運動中心，提供各項多元的運動設施設備及專業的教練課程，111年度台北市運動中心的滿意度調查結果，民眾整體滿意比例（含還算滿意及非常滿意）達98.9%，顯見民眾對於運動中心所提供的便利、舒適、安全、平價、優質的運動環境，有著高度的喜愛與肯定。
體育局表示，許多文獻指出現代文明病與運動不足，或因工作緣故而長時間久坐或久站等習慣有很大的關係，而養成規律的運動的良好習慣，將有助於維持身體的健康美麗、紓解壓力、保持良好的身心平衡，進而改善生活品質。
體育局表示，因此，特別規劃在3月8日國際婦女節當天，串聯本市各運動中心推出多項不同的女性專屬活動，除了統一享有38元游泳池及健身房入場的門票優惠外，部分運動中心加碼推出課程免費體驗或購買課程享折扣等加碼活動，共同為推廣女性運動共襄盛舉，並為促進全民運動風氣盡一分心力。
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