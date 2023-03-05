北市「浪愛有保庇」限額120份 議員：寵物政見一場空

北市動保處日前推「浪愛有保庇」，飼主若於動物之家認養寵物並於今年內投保寵物保險，即可獲1500元禮券。不過北市議員吳沛憶質疑，過去認養就送保險，如今還得自費投保再申請獎勵，首波名額還限定120份，批評台北市長蔣萬安的寵物政見又是一場空。對此，動保處表示稍晚會回應。

吳沛憶表示，為促進民眾對犬貓認養意願，台北市過去就有「給浪浪一個家-好險有你」專案，鼓勵民眾認養流浪動物贈送保險，但2020年時議會曾批評，在超過1000件領養案例中，僅有382件完成投保，效果不到4成。

吳沛憶強調，過去寵物保險用送的，成效已不彰顯，蔣萬安推「浪愛有保庇」，還要飼主先掏腰包投保才有機會領禮券，不僅無法提升民眾認養意願，限額120份根本是交差了事，無助減輕飼主負擔。

吳沛憶指出，蔣萬安選舉時拿毛孩蹭聲量，上任後就該兌現承諾，包括寵物保險、狗狗公園、寵物專車等政見，皆未看到規劃，三大寵物政見又是一場空，不是沒看到規劃，就是了無新意，根本無心為毛孩謀取福利。