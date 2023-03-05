新北勞動教育學院開課 歡迎企業、勞資方報名

新北勞動教育學院將於4月12日開課，即日起陸續開放具有新北轄內企業、產業現任勞資會議代表者優先報名「勞資會議代表研習專班」，另「勞動專題研討」則開放對議題有興趣的朋友皆可參加。

勞工局表示，為保障勞工朋友的權益，推廣勞動教育課程，充實其勞動法律知能。「勞資會議代表研習專班」之「初階班」包括勞基法、勞動契約及工作規則探討、勞資會議程序等基礎課程，「進階班」則有勞動法令、勞工保險、雇主實務與義務及勞動檢查等專業課程，聘請到前勞動力發展署署長黃秋桂、律師沈以軒等重量級講師，透過深入淺化教學，讓民眾迅速領悟勞資會議的要訣。

勞工局指出，「精進班」邀請到全產總顧問謝創智、前聯合報工會理事長徐國淦、新北勞資調解協會理事長林敏雄三大工會領袖，親授協商技巧，實務演練勞資會議運作。

勞工局提到，「勞動專題研討」是勞動教育學院以主題式的討論勞動實務與法規常見議題。此次將聚焦在「通勤災害實務爭議解析」、「人因性危害、異常工作負荷促發疾病預防及處理」、「勞工職業災害保險及保護法」及「勞動事件法第37、38條對現行爭議案件實務影響」等職場安全議題。