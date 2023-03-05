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小海帶盛產季 快來北海岸品嘗

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
現在正是小海帶的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。圖／新北市漁業處提供
現在正是小海帶的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。圖／新北市漁業處提供

新北市東北角位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋野生動植物資源相當豐富，春季有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、白毛魚、小紫菜和小海帶等海洋野生動植物，現在正是小海帶的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嘗東北角美味海鮮。

隨著四季更迭，新北市東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短，部分口感佳營養豐富，近期就能觀察到不少海人埋首在海邊尋找大秘寶「小海帶」。

國立台灣海洋大學海洋中心博士張睿昇在「台灣百種海洋生物：大型海藻與海草」書中提到，小海帶外型如海帶縮小版，但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀無分叉，表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶，單片或多片聚集生長。

漁業處指出，小海帶生長季節短，1至3月為主要生長季，春季是最適合採收與食用小海帶的季節。小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、维生素(葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等)及礦物質(鈣、碘、鋅及硒)等物質。

漁業處說，海人多選擇在東北角沿岸海浪拍打的礁岩邊，待海水退潮時進行，採摘小海帶的海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，徒手採摘小海帶後，利用畚箕收集，之後放入收集袋中。由於小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著其上，為增加食用時口感與衛生安全，必須將其剪除後，再利用水沖洗洗淨才能料理。

富士海鮮餐廳的老闆娘楊晴惠指出，最能品嘗小海帶滋味的方式，就是「清炒小海帶」，先在鍋中放入事先切好的蒜片與蔥段後爆香，再放入沖洗過的小海帶快炒，經過殺青後，藻體由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末進行配色，即可裝盤形成美味又爽口的漁村道地美食。

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