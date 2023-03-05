疫後經濟活絡、餐飲零售缺工多 北市19家企業釋836職缺

為加快求職求才媒合效率，台北市勞動局就業服務處3月7日到3月9日邀請19家國內知名餐飲、門市零售、居家照服業、金融科技服務業、休閒服務業等企業於各就業服務站舉辦現場徵才活動，共釋出836個工作機會，歡迎社會新鮮人、銀髮族、準備求職或轉職、二度就業需求的民眾，親自至各就業服務站現場面試。

北市勞動局長高寶華表示，隨著疫情解封持續擴大開放，國內經濟越趨熱絡，各行業缺工情況逐漸產生，尤以餐旅業最為尤甚，因此各餐飲旅宿業者無不卯足全力招募人力，本周共計9家住宿及餐飲業者參與，開出424個工作機會，占總數5成。

餐飲業職缺仍以觀光產業龍頭晶華國際酒店釋出為最大宗，共釋出65個職缺，餐飲外場領班高薪40K，另外王品旗下全新的和牛麻辣鍋品牌嚮辣，大廳見習襄理高薪達37K，另也提供廚藝助理及計時夥伴等相關職務。

就服處也指出，本周另一個徵才主軸為門市零售業，共計釋出188個工作機會，其中新加坡商傲勝全球股份有限公司台灣分公司/OSIM釋出的銷售人員起薪最高達70K，美商德盟全球凱展(股)公司徵求賣場展示人員50名，時薪220元起。

另外，義美股份有限公司、惠康百貨等也紛紛釋出儲備幹部及門市正兼職人力，廠商表示，門市零售工作適合鄰近區域的居民，若一經錄取，將依其意願就近分配工作，歡迎中高齡、銀髮族、二度就業需求的民眾前來面試。