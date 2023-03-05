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內科塞車擴大路肩無共識 網突破盲腸：「一人汽車」太多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市上班尖峰，堤頂大道往內湖塞車嚴重。圖／聯合報系資料照
台北市上班尖峰，堤頂大道往內湖塞車嚴重。圖／聯合報系資料照

內湖塞車問題，北市府上周五向交通部開會，希望開放內湖至汐止國道高架路段下班尖峰行駛路肩，不過雙方未達共識。北市議員李明賢臉書貼文開放網友分享看法，結果有網友認為開放路肩恐怕是指換地方塞，也有網友提出內湖塞車問題，只要上下班實施高乘載就能解決，因為太多「一人汽車」進入港湖地區。

李明賢在臉書貼文表示，到底要不要開放下班尖峰時刻行駛高架國道路肩，成為兩難課題。特別是紓解下班期間最塞的堤頂大道上國道路段，北市交通局提出內湖到汐止國道高架路段下班尖峰時間，可開放行駛路肩；然而，北市與中央交通部高公局等單位本周五開會協調，雙方立場並未達成共識。

李明賢說，對北市而言，內科通勤約16萬人，若從OD(起點與終點)數據分析，僅約四分之一是港湖當地，其餘下班回到市區或是外縣市，特別是下班從堤頂上國道車潮，幾乎回堵導致堤頂大道嚴重堵車；也因此，若是可以開放路肩行駛，等於多一個車道空間，也有疏導車流的效果。

李說，對中央而言，則是主張從內湖到五股的高架國道路肩必須維持淨空，這長達七公里路段開放下班尖峰行駛，若發生車禍等事故或導致救護車等車輛延誤。不論中央或北市的立場，雙邊堅持各有立論基礎也各有利益，沒有絕對的對或錯，怎麼辦？交通議題，中央與地方也只能透過數據持續滾動檢討，繼續協調，希望找出平衡點。

李明賢也問「大家認為，下班尖峰開放高架路肩車道，有助於舒緩堤頂塞車問題嗎？」結果底下網友留言，「換個地方塞而已~車太多才是主因」；也有網友說，「幾十年前第一版的模擬城市電腦遊戲就坦白讓玩家知道了，會嚴重塞車的地方，你多開幾條道路也是照塞。而且路肩留給救援用是個滿難反駁的理由。」

也有網友提出「分流上下班比較適當，讓企業各自決定上下班時間，每間公司都八點上班五點下班，給你十線道也是塞。」還有網友說，「 上下班時間高乘載就能解決了。」

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