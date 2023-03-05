一通電話決定回鍋接北市環保局長 吳盛忠曝要推2大任務

「回來當局長是因緣」，吳盛忠過去曾是郝市府的環保局長，前年從環保署退休後，因為一通電話決定接掌台北市環保局長。「能源安全、環境安全是全球趨勢」，上任推淨零排放新政，將朝分散式發電努力、鼓勵大眾使用生質燃料，也推全民防疫新思維，盼民間裝設UV-C殺菌設備，保護民眾健康安全。

被譽為「空保大將」的吳盛忠歷練豐富，曾任環保署空保處長、水保處長、廢棄物管理處長、環境督察總隊長等職，也是郝龍斌擔任北市長時期的環保局長，熟悉北市環保議題，去年回鍋接任環保局長。

「從來沒想過要回來台北當局長」，吳盛忠分享人生都是因緣，當自己想做些事，上帝就安排舞台，因為去年12月蔣市長辦公室一通電話，他就決定再回台北市服務，要推動淨零排放、新冠肺炎防疫新思維2大任務，「萬事起頭難，但總要有開始。」

吳盛忠指出，「北市對淨零排放不能置身事外」，使用1度電間接排放0.5公斤二氧化碳，1公升化石燃油則是直接排放2.6公斤，北市平均年用電量約161億度，柴油與汽油年均80至90萬公秉，年排放上千萬噸二氧化碳，有別於其他縣市有多種排放源，北市推動淨零排放相對單純，就從油電下手。

他說，能源安全是全球趨勢，也是淨零排放最重要的問題，然而節能可減碳卻不能淨零，還要發展綠色的創能與儲能，國內創能與儲能的推動對象主要多為集中式供電的發電廠，會有輸配電時的能源耗損或意外導致電力供應不足等風險。

吳盛忠表示，正因如此，北市未來要朝歐洲國家和日本在住家和商辦推分散式發電的方向努力，以達供電自給自足，更有助於發展能源安全。目前與地方人士討論，著手找可放太陽能板、風機、燃料電池的適合空間作示範點，對2030、2050淨零排放進程算是一個起步。

油的方面，他認為電動車是減碳方式之一，不見得能零碳，鼓勵大家使用生質燃料，柴油車加生質柴油、汽油車則用生質酒精，可達到減碳85％以上與降汙的協同作用，儘管生質燃料比傳統油品的價格高，考量環境、健康問題等社會成本，「北市應該是值得。」

至於環境安全，吳盛忠指出，改善室內空品使用空氣清淨機、空調系統等過濾器材，無法完全攔截粒徑太小的細菌、病毒，尤其口罩解禁後，民眾少了口罩防護，空氣中飛沫增加，室內的新冠病毒風險更甚戶外。

他說，因此全民防疫思維應從「被動防疫」的戴口罩、保持社交距離等措施，轉換成環境空間防護的「主動防疫」，減少細菌、病毒等汙染物進入受體。

為提升室內空氣品質淨化防護，吳盛忠規畫推出「場域防疫設施」標示，概念猶如「台灣豬」標章，鼓勵民間裝設UV-C殺菌設備來「主動防疫」，保護民眾健康安全，也讓大眾到訪更加安心。