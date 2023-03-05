雙北YouBike灰色汰換期！ 新北1.0僅換掉5%

台北市去年將YouBike1.0全面換成2.0，但新北1.0汰換率目前僅5％，往返雙北民眾只能選擇2.0否則無法還車，新北民眾上班通勤或假日出遊，到台北常面臨「無1.0車可借、無2.0柱可還」窘境。新北市交通局回應，目前從汐止、新店等區域優先汰換，預計2025年才能全部汰換完成。

據交通局統計，新北市公共自行車雙系統目前建置1773站，其中1.0系統共669站，可供2萬192輛車；2.0系統共1104站，提供8455輛車。截至去年底新北市1.0系統實際汰換車輛為1121輛車、比率約為5％，今年底預計會到25％，2025年才會全部汰換完成。

新北市交通局綜合規畫科長吳政諺表示，YouBike1.0系統自去年起依設備使用年限及安全性，採逐年逐批汰換，一般設備柱樁與車輛年限約5年，但若經廠商評估仍安全無虞，就會再「延壽」1年，新北市最後一批車輛投入時間為2021年，目前已陸續從汐止、新店等優先設置的區域優先汰換。

YouBike2.0系統相對搶手，時常出現無車可借、無柱可還狀況。吳政諺坦言，台北市的汰換也非一夕之間完成，需要一些時間，且有些1.0系統才建置沒多久，不能浪費公帑，還是要讓設備物盡其用，只是在這段汰換的過渡期，民眾可用App或多媒體事務機申請「滿站免費增時」功能，另外交通局也持續尋求合適空間建置新租賃站。

吳政諺舉例，像捷運淡水站單車租借及還車需求高，已有增加2.0租賃站，為避免過度集中，也從步行方圓100公尺內，再尋求替代站點。每個行政區都有透過App調查，如有無車可借跟無位可還情況，會要求廠商加強人工調度作業，以及再增加租賃站點。