確診還在拚 費鴻泰利用線上視訊進行選民服務

立委費鴻泰上周新推出「選民服務Line @」之後，有不少民眾利用費鴻泰線上選民服務Line@提出陳情案件，今天是費鴻泰周末假期市場擺攤服務時間，因為確診而在家自主管理，正好利用線上視訊選民服務，用通訊設備來跟陳情人即時溝通及互動，傾聽他們的訴求並提供諮詢服務。

費鴻泰說，科技拉近人的距離，從手機螢幕看著陳情人來交流，透過視訊好像就在對面而已，正符合他選民服務從「慈祐宮到外太空」，真的就是可以做到而不是口號。

為慶祝婦女節，下午費鴻泰團隊在信義區黎平里福德宮廟前廣場，舉行婦女談心活動。費鴻泰表示，今年特別提早舉辦慶祝婦女節活動，邀請信義區婦女姊妹們一同參加，讓因為疫情久沒見面的好朋友，可以相聚閒話家常。今天不談政治、氣氛輕鬆，大家隨性聊天、喝下午茶，閒聊最近的生活點滴。

費鴻泰利用視訊來跟姊妹們問候，希望大家都能開心度過婦女節。他說，這次活動特別邀請的活動場所附近的里長們，以及黎平社區發展協會一同來合辦。社區姊妹的好手藝，大家合力作湯圓、煮湯圓，口味鹹、甜各有，大家都好開心。特別感謝今天楊介舟、黃建智、卓秀娟里長以及多位社團代表人的蒞臨捧場。