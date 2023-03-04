北市府延續生態社子島方案 引發自救會不滿

社子島開發案今天再成話題，台北市長蔣萬安在競選期間提及以務實態度解決社子島問題，並與居民面對面溝通。但自救會認為市府仍延續前任市府定調的生態社子島方案，引發自救會不滿。

台北市地政局上午在中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，這是蔣萬安上任後的首場說明會，但爆發衝突，自救會要求撤銷前任市府的開發方案，社子島開發案再度成話題。

北市土地開發總隊長黃群說，市府在2016年間針對社子島開發方向規劃i-Voting，當時共4方案，包含運河社子島、生態社子島、咱ㄟ社子島、不要開發。依投票結果決定以建置生態景觀城市且有親水軸帶的生態社子島方案，約獲得6成投票率。

北市府當時決定以生態社子島開發方案，讓當地居民分為反對、支持方。反對方的社子島自救會認為，i-Voting程序有爭議，加上市府強硬通過都計、環評等程序，是失敗的社會溝通，後續還強制執行區段徵收等，並提出社子島應解除禁建、原地改建，且反對區段徵收，防洪計畫應修正及重新擬定等要求。

而生態社子島方案引發關注的是區段徵收。北市土開總隊表示，區段徵收是指政府因有都市開發建設、都市更新等需要，徵收一定區域的土地後，重新規劃並取得以開發為目的，所需的土地及公共設施用地，其餘建築用地，部分讓原所有權人領回抵價地開發使用，是公平負擔、共享開發成果及提供安置的方式。

黃群指出，北市府當時透過i-Voting決定主要開發方向是採填土量較少的生態社子島方案，且符合200年防洪計畫，並提供中央生態河道滯洪空間。從當時投票結果，代表多數居民想改變現況，生態社子島開發案已於2019年申請剔除劃設4處再發展區，希望兼顧保留和開發。

他說，生態社子島開發計畫，包含防洪計畫、都市計畫及環境影響評估都已通過，北市府會以此為基礎持續執行並滾動式檢討，且會調整拆遷補償、安置計畫及照顧弱勢居民等措施。

土地開發總隊表示，針對區段徵收範圍，只要符合同意比例過半、面積達500平方公尺、不影響防洪計畫與主要計畫，將配合內政部審議後剔除區段徵收。

社子島居民權益促進會理事長楊明照說，支持蔣市府延續原開發方案，認為主張剔除區段徵收是假議題，假設1筆土地所有權是超過10人以上共有，至少同意剔除區段徵收的應超過半數，非只尊重1、2人的意見。社子島近50年禁建，當地約有1萬1000多人，土地總面積約302公頃，但8成為私人土地，蔣市府其實都有派人與居民溝通，期盼社子島盡快開發。

社子島自救會發布聲明，蔣萬安應兌現選舉承諾，以最大誠意與同理心重啟溝通，但應先撤銷前任市府提出方案。

蔣萬安去年11月間對外受訪時說，社子島居民在沒有配套的禁建政策下，所受委屈與痛苦，他感同身受，若當選市長，一定以務實態度，優先解決社子島問題，社子島生活品質、聚落文化、排水處理、公共設施用地等，都是居民關心議題，一定與居民面對面溝通。