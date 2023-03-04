安坑輕軌煞車有頓挫感 新北捷：提升操作精準度

新北市安坑輕軌6日將全日營運，乘客反映煞車時有頓挫感；新北捷運公司今天說，提升人員操作精準度。

市府新聞局今天公布影片說明侯友宜昨天視察路線是搭安坑輕軌十四張站到耕莘安康院區站，並轉乘安坑一線公車，行經達觀社區到二叭子植物園；侯友宜沿途蒐集搭乘客的建議，要求新北市府捷運局、新北捷運公司、市府交通局重視民眾意見。

新北捷運公司總經理吳國濟下午接受中央社記者電訪表示，乘客在列車進站停車時，感受到強烈的頓挫感，主要是輕軌列車有自我防禦系統，當列車停站時，會啟動最大煞車力，避免列車滑動，確保車速為0，將提升人員操作精準度、降低頓挫感，以提供舒適的乘坐環境。

至於列車的乘客資訊顯示系統（PIDS）螢幕字體很小，讓長輩看不清楚，吳國濟說，這是原是設計就如此；後續會調整站名的文字排版與字體大小，讓旅客更清楚方便辨識到站資訊。

有些乘客反映，搞不懂為何輕軌必需要自己按車門旁的按鈕，車門才會開啟；吳國濟說，輕軌屬輕運量系統，並非每站都有旅客上下車，包括淡海輕軌也是一樣，台灣的輕軌與歐洲許多電車相同，採用按鈕上下車模式，載客時可以節能減碳。

他認為，因初期許多人搭安坑輕軌是嚐鮮，也誤以為輕軌與北捷車廂一樣，會自動開啟，這是錯誤的認知，會加強宣導與張貼貼紙加強認知。還有其他旅客反映空調溫度、電扶梯速度等問題，或內部的駕駛員號誌等，將利用列車停班時改善。

也有民眾反映，二叭子植物園等觀光景點及轉乘公車、接駁車要等15分鐘至30分鐘，讓人久候。侯友宜要求在正式營運前，朝民眾所期待的方向，提升更好的搭乘品質。

吳國濟說，自3月6日起，安坑輕軌試營運時間，調整為上午6時到隔日凌晨0時營運，與正式營運時間相同。3月13日正式營運後，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，從新台幣20元起跳，最高25元，也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元。