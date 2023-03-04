連2天無公開行程 侯友宜昨穿便衣蒐集安坑輕軌試營運民情

新北市長侯友宜前2天都沒有公開行程，引發外界關注。新北市政府今日發布「侯~友宜來了」影片，影片中記錄一身便裝的侯友宜昨（3）日低調前往安坑輕軌，從環狀線十四張站到二叭子植物園，搭乘輕軌及轉乘接駁車，以乘客視角出發，沿途蒐集搭乘民眾提出改善建議的過程。

新北市安坑輕軌於2月10日通車試營運，前三天即湧入6萬5千人次，而228連假4天期間，搭乘人數也達到9萬人，平均每日有超過2萬2千人次搭乘，目前已經衝破30萬人次。為提供民眾更好的服務，侯友宜昨日由K9 十四張站到K4 耕莘安康院區站，轉乘安坑一線公車，行經達觀社區到二叭子植物園。

新北市政府表示，這次侯友宜隨機蒐集沿途乘客反應的問題，包括不習慣按車廂開門鈕、站務資訊及告示牌清晰度、煞車頓挫感、沿線觀光景點及轉乘公車的方便性等，都在行程結束後立即向捷運公司、交通局提出，侯友宜並勉勵相關局處「好還要更好」，在正式營運之前，朝民眾所期待的方向，提升更好的搭乘品質。

侯友宜強調，新北市做大事，也要做大市，許多重大建設都如火如荼進行中，放眼未來，讓新北串連北台灣、全台灣，躍升為國際大城市。