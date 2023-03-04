北市月均消失逾5千張違停罰單 議員批「類違停」亂象能不塞？

百萬YouTuber「Cheap」關注交通議題，日前點名立委陳歐珀是「中華民國違停之父」引發討論。北市議員李明賢指出，去年4月起限縮違停檢舉，北市1個月平均變相消失逾5千張違停罰單，恐淪「類違停」亂象，直呼街頭豈能不塞？警方回應，會提升見警率，加強違停熱點巡查取締。

交通部修正「道路交通管理處罰條例」去年4月30日上路，民眾不得再檢舉「紅黃線違規停車」。李明賢認為，路邊違停都是短短幾分鐘，可能下車買個東西，即使民眾打電話檢舉等警方到場，違停駕駛早就離開，警方無法在第一時間趕來開單，根本沒有真正的遏阻效果，就可能出現一堆街頭「類違停」。

李明賢調閱北市交大資料發現，去年1月至4月違停告發，平均每月2萬1604張罰單，限縮檢舉實施後，6月違停罰單銳減砍半僅1萬1479張，若以5月至12月來看，單月平均違停罰單1萬5877張，相較修法前減少5727張、約2成6，不禁問「這是違停有所改善？還是違停更嚴重？」

他認為，平均每月消失5千多張違停罰單都可能淪為「類違停」，直言這是限縮檢舉後的嚴重後遺症。尤其缺少檢舉的嚇阻效果加上警力有限，實際上的「類違停」恐遠遠超過單月逾5千輛，交通豈能不塞？希望市府擬定完整計畫與策略，改善滿街亂象。

台北市政府警察局交通警察大隊表示，因應民眾檢舉交通違規項目限縮，會針對主要幹道編排勤務，提升見警率，加強違停熱點巡查取締，違規事實明確即依法舉發，至於嚴重影響交通順暢及安全的車輛立即拖吊移置。

警方表示，觀察、分析違規停車成因，會與北市交通局、停車管理工程處及交通管制工程處等相關單位，針對違停熱點周邊停車空間供需比例、交通工程設計等易生違停因素，共同研議因應改善作為，以落實源頭管理，維護交通秩序與安全。