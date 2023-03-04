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民眾質疑社區新巴士路線未明顯設站 新北交通局：將建議公所

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市交通局表示，公車站都會標示站牌跟停車格，沒有的部分會再建議公所。記者江婉儀／攝影
新北市交通局表示，公車站都會標示站牌跟停車格，沒有的部分會再建議公所。記者江婉儀／攝影

本報接獲民眾爆料，新北市林口區新社區巴士的路線，並沒有明顯的站牌，或是有公車停車格，導致有部分民眾誤停在站牌附近，被檢舉開罰。民眾建議，應該更明顯標示站位。新北市交通局表示，公車站都會標示站牌跟停車格，沒有的部分會再建議公所；林口區公所表示，部分因地形關係沒有劃設，目前路線也在調整中。

民眾抱怨，自己住在林口地區，最近被開停車罰單發現，林口設有許多社區巴士停車站牌，但這些地方都沒有畫紅線，也沒有公車站的停車格，許多魔人就利用距離站牌10公尺內不得臨時停車的規定，大量檢舉賺錢，認為交通局應該要改善相關狀況。

交通局表示，目前公車站牌分為公車亭及招手站牌，都是道安法規定站牌前後10公尺不能停車範圍，不論是舊的傳統公車站牌，或是公所的新巴士路線，都會有明顯標示，如果沒有標示停車格的地方，確實可能會被停車。

交通局表示，會再建議公所劃設公車停車格，也再次提醒民眾不要停靠在公車站附近，避免違規被開罰。板橋市區也有許多路線的公車，但因市區內停車格有限，所以都已經劃設公車格，不會有類似的問題。

林口區公所表示，有些社區新巴士的路線站牌，會有原有的市區公車站共用，郊區會因為地形條件不同，或是因為站點特色，不方便畫線，有些地方確實沒有畫公車停車格，目前公所也已在調整路線，研議如何改善。

公車 林口

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