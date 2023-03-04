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新北市護理師1人顧190市民 侯友宜：角色非常重要

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
感謝各位護理人員堅守崗位,對抗嚴峻的疫情，讓新北市的醫護體系成為一道牢不可破的城牆。記者李定宇／攝影
感謝各位護理人員堅守崗位,對抗嚴峻的疫情，讓新北市的醫護體系成為一道牢不可破的城牆。記者李定宇／攝影

新北市目前設籍人口已超過400萬人，執業登記之護理師及護士總共有2萬1071位，新北市長侯友宜今出席新北市護理師護士公會會員代表大會表示，這代表平均每一位護理人員需要服務190位的市民隨著人口老化及少子化問題，包括長期照顧、安寧療護及偏鄉醫療保健都是未來健康照護體系中相當重要的課題，護理人員扮演非常重要的角色。

侯友宜說，公會每年辦理護理研究、專案、創新等競賽獎項，為使公會會員在執業之亦能自我精進，與時俱進、強化本職學能:並積極投入護理專案、激發創意、多方參與學術研究，促進護理專業發展。特訂定相關獎勵辦法。

侯友宜表示，自2020年起，為對抗新冠肺炎疫情,新北市護理師護士公會，全力配合衛生局，協助新北市政府執行防疫業發放口罩、防護衣等防疫物資，提供給醫療院所護理人員及時的防護措施。同時號召並帶領退休護理人員成立「新北市護理防疫隊」，共同加入防疫行列和一線醫護人員並肩作戰。

他說，2021年5月中旬疫情爆發時，新北市護理防疫隊在第一時間投入支援醫院發燒篩站的採任務、疫苗注射退有集中檢疫所，並且在新北市府居家關懷中心成立後，向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊。疫情至今已歷3年，期間無論疫情嚴緩，護理人員們總是堅守防疫第一線，與新北市政府共同守護市民的健康。感謝各位護理人員堅守崗位，對抗嚴峻的疫情，讓新北市的醫護體系成為一道牢不可破的城牆。

新北市長侯友宜()今出席新北市護理師護士公會會員代表大會。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜()今出席新北市護理師護士公會會員代表大會。記者李定宇／攝影

疫情 護理師

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