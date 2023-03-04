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蔣萬安首場社子島說明會破局 地政局：場地門鎖遭破壞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
社子島區徵溝通說明會，因場地門鎖遭破壞，無法開會。記者楊正海／攝影
社子島區徵溝通說明會，因場地門鎖遭破壞，無法開會。記者楊正海／攝影

蔣萬安上任後，針對陳情不納入社子島區徵範圍民眾，上午舉辦溝通說明會，卻遭遇社子島自救會激烈抗爭，地政局上午指出，因場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開，深表遺憾。

對於場地門鎖遭破壞，地政局表示，昨天來場地布置，門都可以開，但上午發現門鎖遭破壞，無法進入。自救會人員則說，一早到現場，也進不去；雙方各說各話。

對於上午與警方衝突，社子島自救會發言人李華萍表示，自救會成員也有人被警方推去撞牆受傷，自己也有被擁擠，警方不應用這種方式對待陳情民眾。

北市府上午10時在社子島中洲區民活動中心，與向內政部陳情不納社子島區段徵收範圍的居民溝通，及說明剔除原則、相關權益與負擔。地政局指出，雖然說明會無法順利召開，但未來居民仍可透過多元服務管道，如專案工作站駐點、線上諮詢、電話專線諮詢及預約說明會等方式，了解開發案內容及自身權益。

地政局指出，社子島發展重視聚落紋理、區徵範圍符合條件可申請剔除，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則，「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

市府統計，截至112年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%（177/8367），土地所有權人持有土地面積 37,147.51 ㎡，佔社子島全區 約1.23 %。由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。

市府強調，過去已為社子島舉行安置計畫聽證，放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施。另對陳情人聲明不納入社子島開發案區段徵收範圍，市府已逐一函復其陳情標的依剔除原則進行研析之結果，並於111年11月間於社子島專案工作站提供諮詢服務。

市府表示，未來也將秉持深化溝通之精神，依照民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。

社子島 自救會 區段徵收

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