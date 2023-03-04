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雙北馬拉松將開跑 台北市府路4日晚間10時起交管

中央社／ 台北4日電
圖為2021年台北馬拉松示意圖。報系資料照片
圖為2021年台北馬拉松示意圖。報系資料照片

「2023雙北城市馬拉松」5日登場，台北市交通警察大隊指出，因活動路線跨雙北市，為維護交通秩序與活動安全，將從今晚10時起展開台北市市府路交通管制勤務。

台北市警察局交通大隊發布新聞稿表示，台灣體育運動競技協會5日舉辦「2023雙北城市馬拉松」，其中在台北市的活動路線包含信義區市府廣場（起點）、仁愛路、金山南路、新生高架道路、市民高架道路及河濱自行車道（終點－新北市市民廣場）等路段。

警方指出，為維護交通秩序與活動安全，相關活動路段將實施交通管制，禁止車輛通行。相關管制時間及路段，分別為4日晚間10時起至5日上午8時止，管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

5日凌晨3時30分至上午7時30分，管制新生高架南往北全線車道；5日凌晨4時至上午6時30分，管制仁愛路（逸仙路至敦化南路）中間車道（含公車專用道）。

5日凌晨4時至上午7時，管制仁愛路（敦化南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

5日凌晨4時30分至上午7時，管制新生北路（長安東路至金山北路）、金山北路（市民大道至新生北路）北往南全線車道及金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

警方表示，5日凌晨5時至上午8時，市民高架道路往西（建國南路、重慶北路出口匝道）封閉、市民大道往東（環河北路入口匝道、金山北路出口匝道）封閉。

活動期間，警方指出，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，建議改道動線，往「仁愛路東往西方向車流」改道行駛仁愛路南、北側慢車道或忠孝西路。

另外，「原新生高架道車流」可改道行駛中山北路、建國高架道路；「原市民高架道車流」請改道行駛市民大道平面車道、忠孝東西路。

警方表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾可上台北市公運處官網查詢資訊。

車道 金山

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雙北城市馬拉松5日開跑 凌晨至中午12時交通管制

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