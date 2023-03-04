雙北馬拉松將開跑 台北市府路4日晚間10時起交管

3月杜鵑花季開始，新北萬里、金山因種植杜鵑數量最多，被稱為「杜鵑鄉」，新北市也致力打造「萬金杜鵑」品牌，但目前杜鵑產業雖用於全台近九成的公共道路、建築等綠美化工程，卻也缺乏其他發展性，有些花農甚至自嘲是「沒人要種的花」。但今年杜鵑展找來知名花藝師與在地花農合作，把杜鵑打造成裝置藝術，意外帶動萬里地區的觀光人潮。

2023-03-04 08:00