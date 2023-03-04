保育類猛禽大冠鷲倒掛金山絲瓜棚困網 動保員救下野放

一隻二級保育類猛禽大冠鷲，上月在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚誤觸掛網，被細繩緊緊纏繞倒掛在棚上無法動彈，動保處救出脫困短暫安置後，送回金山原棲地成功野放，瞬間振翅飛回天空。

動保處2月16日接獲民眾通報，在金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚，有一隻「大鳥」被棚架上細繩緊緊纏繞，倒掛在棚上無法動彈。

動保處派員前往現場，確認受困的是大冠鷲，小心翼翼用剪刀將細繩剪開，將大冠鷲從瓜棚取下，並清除鳥體所有纏繞細繩網後，帶回動物之家安置，經駐區獸醫謝弘斌進行檢查，所幸健康無虞，僅有部份羽毛脫落，不影響飛行，提供飲水後當天即帶至山區原棲息地野放，讓大冠鷲回到藍天自由飛翔。

金山鍾生生說，他早上開車行經五湖里南勢湖農田時，發現這隻大冠鷲倒掛絲瓜棚，想要直接幫忙解開，又擔心會被大鳥尖嘴及利爪所傷，通報動保處救援。

動保處說，大冠鷲具有尖銳鳥喙及利爪，動作上必須緩慢小心，先避免過度驚嚇，再戴上防護手套後，使用剪刀去除身上所有細繩。

獸醫謝弘斌說，大冠鷲是台灣常見中大型猛禽，為第二級保育類動物，主要以蛇、鼠類、與蜥蜴爬蟲類等為食，屬於鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55至75公分，翼展約150至170公分。